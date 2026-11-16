Убивці Бориса Нємцова могли таємно вийти на волю під приводом війни проти України - розслідування

Усі п'ятеро засуджених за вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова, ймовірно, вже перебувають на волі: четверо з них вийшли з колоній достроково, скориставшись механізмом укладання контрактів із міноборони рф для участі у війні проти України. Про це йдеться в розслідуванні видання "Проект", опублікованому 16 листопада, передає УНН.

При цьому троє засуджених, серед яких безпосередній виконавець убивства, імовірно, навіть не потрапили на фронт, а оселилися в Чечні, де живуть звичайне життя та створюють сім'ї.

Деталі

За інформацією журналістів, достроково звільнитися з місць позбавлення волі могли Заур Дадаєв, якого російський суд визнав безпосереднім виконавцем убивства Нємцова, а також брати Анзор і Шадід Губашеви.

У 2017 році Дадаєва засудили до 20 років позбавлення волі, Анзора Губашева – до 19 років, а Шадіда Губашева – до 16 років. Відповідно до вироків, перші двоє мали залишатися за ґратами до 2035 та 2034 років, а третій – до 2031 року. Однак джерело "Проекту" повідомило, що всі троє уклали контракти з російським міноборони, після чого залишили виправні установи. При цьому замість того, щоб потрапити на фронт в Україну, вони нібито повернулися до Чечні. За словами співрозмовника журналістів, Дадаєв оселився у віддаленому гірському районі республіки, а брати Губашеви проживають у мікрорайоні "Берізка" в Грозному.

Журналісти-розслідувачі додають: звільнення усіх трьох супроводжувалося умовою, що чоловіки не привертатимуть до себе уваги та не розголошуватимуть інформацію про своє перебування на волі.

Щоб ніхто не дізнався, що ви на свободі, інакше повернетеся до колоній - переказав умову звільнення співрозмовник "Проекту".

Як стверджує джерело, нині всі троє ведуть звичайне цивільне життя, мають родини та планують будівництво власних будинків.

Як журналісти встановили можливе звільнення Дадаєва

За даними розслідування, Заур Дадаєв, який раніше обіймав посаду заступника командира чеченського батальйону "Північ", міг вийти з виправної колонії №3 в Іркутську 24 жовтня 2024 року. Саме цього дня в документах установи з'явився запис про його звільнення з роботи на швейному виробництві у зв'язку з етапуванням.Проте журналісти не виявили жодних відомостей, які б свідчили про те, що Дадаєва перевели до іншої колонії. До слова, аналогічне формулювання в документах використали щодо ще 98 ув'язнених цієї установи, які підписали контракти з міноборони рф, вирушили на війну проти України та згодом загинули.

Додаткові свідчення можливого звільнення Дадаєва розслідувачі знайшли в російських державних базах даних. Зокрема, у витоках інформації Фонду соціального страхування виявили відомості про його реєстрацію на хуторі Юкарчой у Чечні, приблизно за 80 кілометрів від Грозного. Крім того, на ім'я особи, дані якої збігаються з ім'ям та по батькові Дадаєва, у російському "Промсвязьбанку" відкрили рахунок. Прив'язаний до нього номер телефону належить дружині засудженого - співробітниці департаменту адміністрації глави Чечні Ірсані Мукаєві, з якою Дадаєв одружився у січні 2023 року. 24 жовтня 2024 року, коли Дадаєв імовірно залишив колонію, у подружжя народилася донька.

Ще однією обставиною, на яку звернули увагу журналісти, стало погашення заборгованості перед російським "Сбербанком". У квітні 2026 року чеченські судові пристави відкрили виконавче провадження щодо стягнення з Дадаєва 1,2 млн рублів. Уже восени борг сплатили. На думку опитаного "Проектом" колишнього працівника служби судових приставів, це може свідчити про те, що засуджений вийшов на волю та отримав можливість самостійно погасити заборгованість або розпорядитися своїм майном.

Брати Губашеви також могли повернутися до Чечні

Інші двоє засуджених, Анзор та Шадід Губашеви, за даними джерела "Проекту", також вийшли з колонії та облаштовують своє життя в Чечні.

Шадід Губашев, який, за матеріалами кримінальної справи, стежив за Нємцовим і після вбивства допомагав співучасникам переховуватися, спочатку відбував покарання в колонії "Полярний вовк" у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У 2021 році його перевели до виправної колонії в чеченському селищі Чорнокозово. За інформацією журналістів, у жовтні 2024 року Шадід одружився з Амнат Абалаєвою, яку раніше засудили у справі про шахрайство.

Анзор Губашев, який отримав 19 років ув'язнення, відбував покарання в Карелії, проте згодом домагався переведення ближче до родичів. У грудні 2024 року місцем його реєстрації, згідно з виявленими документами, була колонія в Чорнокозово. За словами джерела розслідувачів, після звільнення Анзор також одружився. Разом із дружиною він нібито придбав земельну ділянку під будівництво будинку в селищі Гікало, неподалік Грозного. Там само, за інформацією співрозмовника видання, земельну ділянку має і Шадід Губашев.

Що відомо про інших фігурантів справи

Загалом у справі про вбивство Бориса Нємцова російський суд засудив п'ятьох осіб.

Ще один фігурант справи - Темірлан Ескерханов - отримав 14 років позбавлення волі, проте достроково залишив колонію у 2024 році. Тоді російські державні ЗМІ повідомляли, що він підписав контракт із міноборони та вирушив на війну. Однак пізніше "Новая газета Европа" з'ясувала, що Ескерханов міг проходити службу в підрозділі, який займався охороною промислових підприємств в окупованому росією Маріуполі, а не безпосередньо брати участь у бойових діях.

П'ятий засуджений, Хамзат Бахаєв, отримав 11 років позбавлення волі. Навесні 2026 року термін його ув'язнення закінчився.

Організаторів і замовників убивства Нємцова досі не покарали

Розслідувачі акцентують на тому , що питання про справжніх організаторів та замовників убивства Бориса Нємцова залишається відкритим. За офіційною версією російського слідства, замовником злочину був Руслан Мухудінов, колишній водій офіцера чеченського батальйону "Північ" Руслана Геремеєва. Однак медійники пов'язують можливу організацію вбивства з представниками чеченського керівництва, зокрема Рамзаном Кадировим, депутатом держдуми рф Адамом Делімхановим та представниками родини Геремеєвих. За інформацією "Проекту", кримінальне провадження щодо організаторів і замовників убивства формально триває, однак журналісти ставлять під сумнів проведення реальних слідчих дій.

Контекст

Бориса Нємцова, одного з найвідоміших російських опозиційних політиків і критиків володимира путіна, застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту неподалік кремля в москві. Політик відкрито виступав проти російської агресії щодо України та критикував дії російської влади.

У липні 2017 року московський окружний військовий суд виніс вироки п'ятьом обвинуваченим у його вбивстві. Водночас організатори та замовники злочину так і не постали перед судом.