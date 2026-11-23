Фото: Офис Генерального прокурора

Под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении матери морпеха Владислава Самбура, которая, пока сын находился в плену, получила более 4 млн гривен выплат, хотя давно лишена родительских прав. Об этом сообщил и. о. Генерального прокурора Антон Ковальский, передает УНН.

Детали

Обещал разобраться в истории военнослужащего Владислава Самбура, который после почти трех лет российского плена вынужден был отстаивать свое право на более чем 4 млн грн. Есть результат. Матери военнослужащего сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения и в особо крупном размере, по ч. 5 ст. 190 УК Украины - говорится в сообщении.

Как сообщил Ковальский, еще в 2005 году суд лишил женщину родительских прав в отношении сына, отметив, что она лично участвовала в судебном разбирательстве и знала о правовых последствиях этого решения.

Когда в 2022 году Владислав попал в российский плен, женщина решила воспользоваться возможностью получать выплаты как мать военнопленного. В декабре она обратилась с соответствующим заявлением в воинскую часть, при этом сознательно скрыла факт лишения родительских прав и собственной подписью подтвердила достоверность поданных сведений. Выплаты продолжались до января 2025 года, когда Владислав вернулся из плена. За это время женщина получила более 4 млн гривен. Отдельно проверяли законность действий должностных лиц воинской части при назначении выплат. В настоящее время нарушений с их стороны не установлено. На тот момент воинская часть не имела полномочий проверять достоверность поданных заявительницей документов через государственные реестры или по месту их выдачи - добавил и. о. Генпрокурора.

Он отметил, что государство в полном объеме выполнило свои обязательства перед военнослужащим по начислению и выплате денежного обеспечения, однако в результате мошенничества средства получила особа, не имевшая на них никакого законного права.

Ковальский также не исключает, что история Владислава — не единичная, поэтому считает важным публично говорить о результатах этого расследования.

Правоохранительные органы не располагают информацией обо всех случаях злоупотреблений с выплатами военнослужащим. Не все эти истории попадают в медиа. Поэтому призываю военнослужащих, которые столкнулись с подобными ситуациями, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Вы не должны самостоятельно восстанавливать справедливость - резюмировал Ковальский.

Дополнение

СМИ сообщали, что Владислав Самбур в начале полномасштабного вторжения попал в российский плен в Мариуполе, а впоследствии узнал, что у него рак, однако, несмотря на болезнь, провел в российских тюрьмах почти три года.

В январе 2025 года Россия передала Украине группу из 25 тяжелобольных и раненых украинских военных и гражданских лиц. Среди восьми освобожденных морпехов был и Владислав.

После возвращения он узнал, что, пока находился в плену, его зарплату воинская часть выплачивала матери, которую давно лишили родительских прав.

15 октября Ковальский сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по делу морского пехотинца Владислава Самбура.

Прочитал историю военнослужащего Владислава Самбура, который почти три года провел в российском плену, а после возвращения вынужден через суд добиваться средств, назначенных ему во время пребывания в плену. Речь идет примерно о 4 млн гривен. Государство эти средства выплатило, но сам военнослужащий их не получил. Поручил безотлагательно разобраться во всех обстоятельствах этой ситуации. После первичного выяснения обстоятельств в ЕРДР внесены сведения о действиях должностных лиц воинской части, где он проходил службу, и возможном мошенничестве со стороны матери, лишенной родительских прав, при получении этих выплат. Каждый из этих эпизодов должен получить надлежащую правовую оценку - написал Ковальский.

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