"Доктор зло" — в суд передали дело фельдшера РФ, которого обвиняют в пытках 29 пленных
Киев • УНН
Фельдшера колонии в Мордовии обвиняют в пытках 29 украинских военнопленных в 2023–2025 годах. Дело передали в суд Киева.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении фельдшера исправительной колонии №10 в Республике Мордовия РФ, известного как "Доктор Зло". Его обвиняют в пытках 29 украинских военнопленных, среди которых — защитники Мариуполя и "Азовстали", пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в течение 2023–2025 годов медработник систематически издевался над украинскими защитниками. Вместо оказания медицинской помощи он применял к ним электрошокер, бил металлической трубой и связкой ключей, а также унижал их достоинство.
В частности, во время медицинских осмотров и выдачи лекарств фельдшер приказывал пленным протянуть руки якобы для получения медикаментов, после чего бил их электрическим током.
В одном из задокументированных случаев военнопленный после удара током временно потерял способность двигаться. Другого защитника обвиняемый бил ключами по голове и заставлял имитировать лай собаки.
3 декабря 2025 года фельдшеру сообщили о подозрении. 20 ноября 2026 года обвинительный акт направили в Шевченковский районный суд Киева.
Ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Личность "Доктора Зло" ранее установили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) в рамках собственного расследования. Собранные ими материалы легли в основу уголовного производства и помогли задокументировать преступления против украинских военнопленных.
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