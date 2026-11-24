Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении фельдшера исправительной колонии №10 в Республике Мордовия РФ, известного как "Доктор Зло". Его обвиняют в пытках 29 украинских военнопленных, среди которых — защитники Мариуполя и "Азовстали", пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в течение 2023–2025 годов медработник систематически издевался над украинскими защитниками. Вместо оказания медицинской помощи он применял к ним электрошокер, бил металлической трубой и связкой ключей, а также унижал их достоинство.

В частности, во время медицинских осмотров и выдачи лекарств фельдшер приказывал пленным протянуть руки якобы для получения медикаментов, после чего бил их электрическим током.

В одном из задокументированных случаев военнопленный после удара током временно потерял способность двигаться. Другого защитника обвиняемый бил ключами по голове и заставлял имитировать лай собаки.

3 декабря 2025 года фельдшеру сообщили о подозрении. 20 ноября 2026 года обвинительный акт направили в Шевченковский районный суд Киева.

Ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Личность "Доктора Зло" ранее установили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) в рамках собственного расследования. Собранные ими материалы легли в основу уголовного производства и помогли задокументировать преступления против украинских военнопленных.

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