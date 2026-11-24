В Киеве в результате падения российского дрона загорелся склад: что известно
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева после падения российского БПЛА вспыхнул пожар на складе. Данные о пострадавших и ущербе уточняются.
В Голосеевском районе Киева в результате падения российского беспилотника возник пожар на территории складского помещения. На место происшествия направили экстренные службы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передаёт УНН.
Детали
"В Голосеевском районе пожар в складском помещении в результате падения БпЛА. Экстренные службы направляются на место", – написал городской голова.
В настоящее время информация о пострадавших, масштабах пожара и последствиях падения беспилотника уточняется.
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