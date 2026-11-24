В Киеве могут разрешить движение частного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра уже «сегодня-завтра». Об этом 24 ноября в эфире телемарафона сообщил временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачёв, передаёт УНН.

В настоящее время специалисты продолжают наблюдать за состоянием моста после частичного восстановления движения.

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По словам Ткачёва, решение о допуске частного транспорта к движению в обоих направлениях могут принять по результатам наблюдений за состоянием мостового сооружения.

Мы ещё присматриваемся, изучаем, как ведёт себя мост, и, возможно, примем решение сегодня-завтра — сказал Ткачёв.

В настоящее время частный транспорт может двигаться по Южному мосту с левого на правый берег. В то же время в обратном направлении разрешено движение общественного транспорта. Ткачёв также сообщил, что ограничения для частного транспорта сохраняются на Северном мосту. На других мостах столицы движение осуществляется без ограничений.

Дополнение

Южный и Северный мосты получили повреждения в результате российской атаки на Киев 17 ноября. После очередного обстрела столицы 20 ноября транспортные ограничения усилили. В то же время сроки восстановления полноценного движения поездов по зелёной ветке столичного метрополитена остаются неизвестными.

Ранее глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов предположил, что движение поездов метро по Южному мосту могут не восстановить до конца 2026 года. Окончательные сроки будут зависеть от хода восстановительных работ.

Метро через Южный мост могут не восстановить до Нового года

Напомним

Несколько ранее УНН писал о том, как будут передвигаться киевляне без Моста метро и других переправ и начнётся ли транспортный коллапс.