Метро через Южный мост могут не восстановить до Нового года
Киев • УНН
Удары повредили участки Южного моста, по которым проходит зелёная ветка метро. Реверсивное движение на Дарницком мосту улучшило ситуацию.
Движение метро через Южный мост до Нового года, вероятно, не будет восстановлено: в результате ударов повреждены участки моста, по которым проходит зелёная ветка метро. Об этом заявил глава Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Александр Ковтунов, сообщает Новости.LIVE, передаёт УНН.
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Не могу сказать, когда именно будут выполнены все работы, но я думаю, что они будут выполнены в кратчайшие сроки. Там, повторюсь, ничего такого сложного, мегаcложного не произошло. Да, есть работы, да, нужно поработать, но технически всё это возможно и всё обязательно будет сделано. Однако до Нового года, мне кажется, это нереально сделать
В то же время, по его словам, после введения реверсивного движения транспортная ситуация на Дарницком мосту улучшилась, хотя проблемы всё ещё есть.
Открыли движение с левого на правый берег по одной полосе, есть достаточно серьёзные повреждения. Но они такие, что их можно спокойно устранить, в принципе. Поэтому мне кажется, что все службы занимаются этими вопросами в штатном режиме. Конечно, все работают максимально быстро, чтобы оперативно завершить эти работы. Технически я не вижу каких-либо строительных сложностей, которые помешали бы выполнить эти работы
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