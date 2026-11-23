Движение метро через Южный мост до Нового года, вероятно, не будет восстановлено: в результате ударов повреждены участки моста, по которым проходит зелёная ветка метро. Об этом заявил глава Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Александр Ковтунов, сообщает Новости.LIVE, передаёт УНН.

Не могу сказать, когда именно будут выполнены все работы, но я думаю, что они будут выполнены в кратчайшие сроки. Там, повторюсь, ничего такого сложного, мегаcложного не произошло. Да, есть работы, да, нужно поработать, но технически всё это возможно и всё обязательно будет сделано. Однако до Нового года, мне кажется, это нереально сделать

В то же время, по его словам, после введения реверсивного движения транспортная ситуация на Дарницком мосту улучшилась, хотя проблемы всё ещё есть.

Открыли движение с левого на правый берег по одной полосе, есть достаточно серьёзные повреждения. Но они такие, что их можно спокойно устранить, в принципе. Поэтому мне кажется, что все службы занимаются этими вопросами в штатном режиме. Конечно, все работают максимально быстро, чтобы оперативно завершить эти работы. Технически я не вижу каких-либо строительных сложностей, которые помешали бы выполнить эти работы