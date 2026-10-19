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В Одессе должностных лиц предприятия подозревают в помощи рф в продаже украденного украинского зерна

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

Должностных лиц одесского предприятия подозревают в легализации 7 857 тонн украинской пшеницы стоимостью более 60 млн грн. Зерно вывезли из Мариуполя в рф, а впоследствии - в Турцию.

В Одессе должностных лиц предприятия подозревают в помощи рф в продаже украденного украинского зерна

Правоохранители задержали двух должностных лиц одесского предприятия, которых подозревают в содействии России в продаже похищенной украинской пшеницы стоимостью более 60 миллионов гривен. Происхождение зерна фиктивно приписали России и вывезли его в РФ из временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении руководителю одесского предприятия и заведующей его лабораторией. По данным следствия, в 2024 году российское предприятие загрузило 7 857 тонн украинской пшеницы стоимостью более 60 млн грн на подсанкционное судно "Alfa M" в порту временно оккупированного Мариуполя. Зерно перевезли в российский порт Темрюк, где оформили фиктивные документы о его российском происхождении", – говорится в сообщении.

по данным следствия, для дальнейшей продажи зерна представители РФ привлекли должностных лиц одесского предприятия, которое проверяет качество и сертифицирует сельскохозяйственную продукцию.

" Несмотря на осведомленность о происхождении пшеницы, они оформили лабораторное заключение о ее качестве, скрыв настоящее происхождение груза. В дальнейшем пшеницу доставили в Турцию для переработки. Правоохранители устанавливают обстоятельства дальнейшей реализации продукции, в частности возможной поставки в страны ЕС и Украины", – говорится в сообщении.

В настоящее время обоих должностных лиц задержали правоохранители. Во время обысков в их жилищах и офисе предприятия изъяли лабораторные заключения, документы, компьютерную технику и мобильные телефоны.

"Им инкриминируют пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Суд избрал обоим меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда", – говорится в сообщении.

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Алла Киосак

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