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В Одесі посадовців підприємства підозрюють у допомозі рф із продажем викраденого українського зерна

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Посадовців Одеського підприємства підозрюють у легалізації 7 857 тонн української пшениці вартістю понад 60 млн грн. Зерно вивезли з Маріуполя до рф, а згодом - до Туреччини.

В Одесі посадовців підприємства підозрюють у допомозі рф із продажем викраденого українського зерна

Правоохоронці затримали двох посадовців одеського підприємства, яких підозрюють у сприянні росії в продажу викраденої української пшениці вартістю понад 60 мільйонів гривень. Походження зерна фіктивно приписали росії і вивезли його до рф з тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику одеського підприємства та завідувачці його лабораторії. За даними слідства, у 2024 році російське підприємство завантажило 7 857 тонн української пшениці вартістю понад 60 млн грн на підсанкційне судно "Alfa M" у порту тимчасово окупованого Маріуполя. Зерно перевезли до російського порту Темрюк, де оформили фіктивні документи про його російське походження", – йдеться у дописі.

за даними слідства, для подальшого продажу зерна представники рф залучили посадовців одеського підприємства, яке перевіряє якість і сертифікує сільськогосподарську продукцію.

" Попри обізнаність про походження пшениці, вони оформили лабораторний висновок про її якість, приховавши справжнє походження вантажу. Надалі пшеницю доставили до Туреччини для переробки. Правоохоронці встановлюють обставини подальшої реалізації продукції, зокрема можливого постачання до країн ЄС та України", – йдеться у дописі.

Наразі, обох посадовців затримали правоохоронці. Під час обшуків у їхніх помешканнях та офісі підприємства вилучили лабораторні висновки, документи, комп’ютерну техніку й мобільні телефони.

"Їм інкримінують пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав обом запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду", – йдеться у дописі.

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Алла Кіосак

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