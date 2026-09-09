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Оккупанты на ВОТ запускают систему ИИ для контроля за выборами в Госдуму

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

На оккупированных территориях Украины началось досрочное голосование в госдуму рф. Оккупанты привлекают мобильные комиссии и цифровой мониторинг.

Оккупанты на ВОТ запускают систему ИИ для контроля за выборами в Госдуму

На оккупированных территориях Украины началось досрочное голосование на выборах в госдуму рф. Параллельно оккупационные власти используют мобильные избирательные комиссии и готовят цифровую систему для мониторинга хода голосования. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Подробности

По имеющимся данным, 8 сентября во временно оккупированной Донецкой области стартовало досрочное голосование для гражданского населения на выборах в государственную думу рф. Для военнослужащих оно началось еще 30 августа.

Мариупольцев побуждают  голосовать по месту фактического пребывания, а отдельно работают мобильные избирательные комиссии. В Запорожской области зафиксирован другой важный новый механизм. Оккупационный "общественный штаб" заявил о подготовке аналитической системы с элементами искусственного интеллекта. Она должна: получать данные от наблюдателей, считать избирателей и присутствующих на участках, учитывать обходы, анализировать нештатные ситуации и возможные нарушения, интегрироваться с MAX и системой общественного мониторинга, использоваться для реагирования на информацию, которую российская сторона будет определять как "фейки". Это новое качество политической интеграции и давления

- говорится в сообщении.

Таким образом, по словам Петра Андрющенко, избирательный процесс на ВОТ сочетается с цифровым мониторингом, мобильными комиссиями и российскими коммуникационными платформами, создавая полный цикл инфраструктуры слежки и контроля населения.

Напомним

россия планирует незаконные выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины, обеспечивая явку свыше 65–70% и поддержку "единой россии" не менее 70%. Это делается для легитимизации оккупации, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Алла Киосак

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