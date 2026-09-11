Посольство рф у Румунії протестує через арешт росіянина за спробу диверсії

Посольство рф у Бухаресті відреагувало на арешт громадянина росії, якого румунські правоохоронці підозрюють у спробі організувати диверсію на території країни. російська дипмісія назвала звинувачення "припущеннями, спекуляціями та фантазіями", повідомляє Digi24, пише УНН.

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Служба розвідки Румунії заявила, що запобігла диверсійним діям, які планувалися на території країни. Підозрюваного громадянина рф затримали прокурори DIICOT, після чого суд відправив його під арешт на 30 днів

За даними румунської сторони, росіянина підозрюють у зборі військової інформації. Він нібито фотографував і знімав на відео чутливі об'єкти для подальшої організації диверсій, а його діяльність могла координуватися з території росії.

У посольстві рф відкинули звинувачення

російська дипмісія заявила, що оприлюднені матеріали нібито не містять конкретних доказів незаконної діяльності затриманого або причетності російської влади.

У посольстві також заявили, що росіянин нібито став "жертвою нової провокації", спрямованої на посилення антиросійських настроїв у Румунії. москва запросила зустріч із затриманим та заявила про готовність надати йому консульську і юридичну допомогу.

Громадянина рф затримали 8 вересня. Він має дозвіл на проживання в Румунії, а 10 вересня румунська прокуратура офіційно повідомила російське посольство про його арешт.

У Румунії затримали росіянина за підготовку диверсії