У Румунії затримали росіянина за підготовку диверсії
Київ • УНН
росіянина підозрюють у зйомці військових і критичних об’єктів Румунії для кураторів. SRI стежила за ним із лютого 2026 року.
Служба внутрішньої розвідки Румунії повідомила про затримання російського громадянина, якого підозрюють у підготовці до здійснення диверсії на території країни. Про це повідомив пресцентр спецслужби, передає УНН.
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За даними румунських спецслужб, чоловік отримав завдання від своїх кураторів завдання вести фото та відеозйомку об'єктів, що становлять стратегічний військовий інтерес. Йдеться про комунікаційні центри і військові бази, що використовуються союзниками по НАТО, а також деякі штаб-квартири установ Національної системи оборони, громадського порядку та національної безпеки. Крім того, йдеться про деякі об’єкти критичної інфраструктури.
Отримані дані вказують на характер діяльності, схожий з діями диверсійних мереж по всій Європі, координованих структурами з російської федерації
За даними спецслужби, росіянин перебував під наглядом SRI з лютого 2026 року. Також румунські ЗМІ повідомили, що затриманому 40 років.
Нагадаємо
росія посилює так звані операції "сірої зони" проти європейських країн, які підтримують Україну. Йдеться про диверсії, підпали, кібератаки, шпигунство, порушення повітряного простору дронами та вербування виконавців через соціальні мережі.