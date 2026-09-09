В Румынии задержали россиянина за подготовку диверсии

Служба внутренней разведки Румынии сообщила о задержании гражданина россии, которого подозревают в подготовке к совершению диверсии на территории страны. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы, передает УНН.

Детали

По данным румынских спецслужб, мужчина получил от своих кураторов задание вести фото- и видеосъемку объектов, представляющих стратегический военный интерес. Речь идет о коммуникационных центрах и военных базах, используемых союзниками по НАТО, а также некоторых штаб-квартирах учреждений Национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности. Кроме того, речь идет о некоторых объектах критической инфраструктуры.

Полученные данные указывают на характер деятельности, схожий с действиями диверсионных сетей по всей Европе, координируемых структурами из российской федерации - отметили в румынской разведке.

По данным спецслужбы, россиянин находился под наблюдением SRI с февраля 2026 года. Также румынские СМИ сообщили, что задержанному 40 лет.

Напомним

россия усиливает так называемые операции "серой зоны" против европейских стран, поддерживающих Украину. Речь идет о диверсиях, поджогах, кибератаках, нарушении воздушного пространства с помощью дронов и вербовке исполнителей через социальные сети.