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Посольство РФ в Румынии протестует в связи с арестом россиянина по подозрению в попытке диверсии

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В Румынии арестовали гражданина РФ по подозрению в сборе данных для диверсий. Посольство называет это дело провокацией и просит о встрече.

Посольство РФ в Румынии протестует в связи с арестом россиянина по подозрению в попытке диверсии

Посольство рф в Бухаресте отреагировало на арест гражданина России, которого румынские правоохранители подозревают в попытке организовать диверсию на территории страны. Российская дипмиссия назвала обвинения «предположениями, спекуляциями и фантазиями», сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

Служба разведки Румынии заявила, что предотвратила диверсионные действия, которые планировались на территории страны. Подозреваемого гражданина рф задержали прокуроры DIICOT, после чего суд отправил его под арест на 30 дней

По данным румынской стороны, россиянина подозревают в сборе военной информации. Он якобы фотографировал и снимал на видео чувствительные объекты для последующей организации диверсий, а его деятельность могла координироваться с территории России.

В посольстве рф отвергли обвинения

Российская дипмиссия заявила, что обнародованные материалы якобы не содержат конкретных доказательств незаконной деятельности задержанного или причастности российских властей.

В посольстве также заявили, что россиянин якобы стал «жертвой новой провокации», направленной на усиление антироссийских настроений в Румынии. Москва запросила встречу с задержанным и заявила о готовности предоставить ему консульскую и юридическую помощь.

Гражданина рф задержали 8 сентября. Он имеет разрешение на проживание в Румынии, а 10 сентября румынская прокуратура официально уведомила российское посольство о его аресте.

В Румынии задержали россиянина за подготовку диверсии09.09.26, 08:34 • 4894 просмотра

Степан Гафтко

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