Жена погибшего защитника примет участие в забеге MHP Run4Victory в Луцке

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 14370 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 41770 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 23590 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 40728 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 23505 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 103742 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 53336 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52828 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176396 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95189 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.3м/с
47%
749мм
Популярные новости
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 57977 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 76758 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 67223 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 32150 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 20146 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 14403 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 40779 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 67377 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 103773 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 157476 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Илон Маск
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Турция
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 4730 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 32280 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 76884 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 37643 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 157476 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Хранитель
Евро

Жена погибшего защитника примет участие в забеге MHP Run4Victory в Луцке

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Виктория Чайка, жена погибшего капитана ВСУ Павла Чайки, примет участие в благотворительном забеге MHP Run4Victory в Луцке 7 сентября. Она также организует собственный старт «Легендарная десятка» 28 сентября в честь мужа.

Жена погибшего защитника примет участие в забеге MHP Run4Victory в Луцке

7 сентября в Луцке состоится благотворительный старт MHP Run4Victory, который пройдет под лозунгом "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". На этот раз все собранные средства направят на нужды воинов 100-й отдельной механизированной бригады, передает УНН.

Среди участников – 28-летняя Виктория Чайка, жена погибшего капитана ВСУ Павла Чайки – киборга, марафонца и первого в Украине полного кавалера ордена "За мужество".

Для меня это способ выразить уважение и любовь к мужу. Павел жил достойно, с таких людей нужно брать пример. И нельзя, чтобы эта память просто исчезла

- говорит Виктория.

В прошлом году она уже участвовала в Run4Victory, а на этот раз не только выйдет на дистанцию 10 км, но и организует собственный старт – "Легендарная десятка" в честь мужа, который состоится 28 сентября в Петропавловской Борщаговке.

Хочу, чтобы люди бежали по улицам, где Павел тренировался, где готовился к своим соревнованиям. При жизни его называли легендой. Мы с организаторами готовим тысячу медалей с его портретом финишерам

- рассказывает Виктория.

По словам Чайки, бег был неотъемлемой частью их семейной жизни.

Другие шли на дискотеки, а мы ложились спать рано и вставали на пробежку. В 2018 году Павел принял участие в марафоне морской пехоты в Америке. Это было время его реабилитации. Забеги стали частью нашей жизни

- комментирует она.

Организаторами серии MHP Run4Victory являются компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді", спортивный партнер – NewRun. В этом году старты уже состоялись в Киеве, Черкассах и Тернополе, впереди – Луцк и Винница.

Дистанции:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км);

• детские забеги: 500 м и 100 м

• онлайн-забег.

Для регистрации нужно:

1. загрузить приложение racenext.app;

2. верифицироваться;

3. выбрать в календаре "MHP Run4Victory Луцк полумарафон";

4. выбрать дистанцию и оплатить участие.

Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью — бесплатное. Чтобы получить промокод для льготной регистрации, нужно написать на электронный адрес: [email protected]

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

MHP Run4Victory - это инициатива, объединяющая бегунов со всей Украины для поддержки военных. В этом году серия проходит под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". Организаторами выступают международная компания МХП и благотворительный фонд "МХП-Громаді". Спортивный партнер - NewRun.

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
Ребенок
благотворительность
волонтёрство
Forbes
ПрАО МХП
Вооруженные силы Украины
Украина
Тернополь
Винница
Луцк
Черкассы
Хмельницкий
Киев
Харьков