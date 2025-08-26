Жена погибшего защитника примет участие в забеге MHP Run4Victory в Луцке

7 сентября в Луцке состоится благотворительный старт MHP Run4Victory, который пройдет под лозунгом "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". На этот раз все собранные средства направят на нужды воинов 100-й отдельной механизированной бригады, передает УНН.

Среди участников – 28-летняя Виктория Чайка, жена погибшего капитана ВСУ Павла Чайки – киборга, марафонца и первого в Украине полного кавалера ордена "За мужество".

Для меня это способ выразить уважение и любовь к мужу. Павел жил достойно, с таких людей нужно брать пример. И нельзя, чтобы эта память просто исчезла - говорит Виктория.

В прошлом году она уже участвовала в Run4Victory, а на этот раз не только выйдет на дистанцию 10 км, но и организует собственный старт – "Легендарная десятка" в честь мужа, который состоится 28 сентября в Петропавловской Борщаговке.

Хочу, чтобы люди бежали по улицам, где Павел тренировался, где готовился к своим соревнованиям. При жизни его называли легендой. Мы с организаторами готовим тысячу медалей с его портретом финишерам - рассказывает Виктория.

По словам Чайки, бег был неотъемлемой частью их семейной жизни.

Другие шли на дискотеки, а мы ложились спать рано и вставали на пробежку. В 2018 году Павел принял участие в марафоне морской пехоты в Америке. Это было время его реабилитации. Забеги стали частью нашей жизни - комментирует она.

Организаторами серии MHP Run4Victory являются компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді", спортивный партнер – NewRun. В этом году старты уже состоялись в Киеве, Черкассах и Тернополе, впереди – Луцк и Винница.

Дистанции:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км);

• детские забеги: 500 м и 100 м

• онлайн-забег.

Для регистрации нужно:

1. загрузить приложение racenext.app;

2. верифицироваться;

3. выбрать в календаре "MHP Run4Victory Луцк полумарафон";

4. выбрать дистанцию и оплатить участие.

Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью — бесплатное. Чтобы получить промокод для льготной регистрации, нужно написать на электронный адрес: [email protected]

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

MHP Run4Victory - это инициатива, объединяющая бегунов со всей Украины для поддержки военных. В этом году серия проходит под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". Организаторами выступают международная компания МХП и благотворительный фонд "МХП-Громаді". Спортивный партнер - NewRun.