Дружина загиблого захисника візьме участь у забігу MHP Run4Victory в Луцьку

7 вересня у Луцьку відбудеться благодійний старт MHP Run4Victory, який пройде під гаслом "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя". Цього разу всі зібрані кошти спрямують на потреби воїнів 100-ї окремої механізованої бригади, передає УНН.

Серед учасників – 28-річна Вікторія Чайка, дружина загиблого капітана ЗСУ Павла Чайки – кіборга, марафонця та першого в Україні повного кавалера ордена "За мужність".

Для мене це спосіб висловити шану й любов до чоловіка. Павло жив достойно, з таких людей треба брати приклад. І не можна, щоб ця пам'ять просто зникла - говорить Вікторія.

Минулого року вона вже брала участь у Run4Victory, а цього разу не лише вийде на дистанцію 10 км, а й організує власний старт – "Легендарна десятка" на честь чоловіка, який відбудеться 28 вересня у Петропавлівській Борщагівці.

Хочу, щоб люди бігли вулицями, де Павло тренувався, де готувався до своїх змагань. За життя його називали легендою. Ми з організаторами готуємо тисячу медалей з його портретом фінішерам - розповідає Вікторія.

За словами Чайки, біг був невід’ємною частиною їхнього сімейного життя.

Інші йшли на дискотеки, а ми лягали спати рано й вставали на пробіжку. У 2018 році Павло взяв участь у марафоні морської піхоти в Америці. Це був час його реабілітації. Забіги стали частиною нашого життя - коментує вона.

Організаторами серії MHP Run4Victory є компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді", спортивний партнер – NewRun. Цьогоріч старти вже відбулися у Києві, Черкасах і Тернополі, попереду – Луцьк та Вінниця.

Дистанції:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км);

• дитячі забіги: 500 м і 100 м

• онлайн-забіг.

Для реєстрації потрібно:

1. завантажити застосунок racenext.app;

2. верифікуватися;

3. оберрати у календарі "MHP Run4Victory Луцьк напівмарафон";

4. виберрати дистанцію та сплатити участь.

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб отримати промокод для пільгової реєстрації, потрібно написати на електронну адресу: [email protected]

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

MHP Run4Victory - це ініціатива, що об'єднує бігунів з усієї України задля підтримки військових. Цьогоріч серія проходить під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя". Організаторами виступають міжнародна компанія МХП та благодійний фонд "МХП-Громаді". Спортивний партнер - NewRun.