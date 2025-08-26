Дружина загиблого захисника візьме участь у забігу MHP Run4Victory в Луцьку

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
12:42 • 11220 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 36608 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 21241 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 36304 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 21430 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 100398 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 52537 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52604 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176092 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95095 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярнi новини
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 55413 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 72907 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 62352 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 28294 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 17653 перегляди
Публікації
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 11221 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 36308 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 63030 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 100401 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 154309 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Кароль Навроцький
Девід Л. Грандж
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 2114 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 28742 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 73364 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 36523 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 154263 перегляди
Актуальне
Нафта
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Пістолет

Дружина загиблого захисника візьме участь у забігу MHP Run4Victory в Луцьку

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вікторія Чайка, дружина загиблого капітана ЗСУ Павла Чайки, візьме участь у благодійному забігу MHP Run4Victory в Луцьку 7 вересня. Вона також організує власний старт «Легендарна десятка» 28 вересня на честь чоловіка.

Дружина загиблого захисника візьме участь у забігу MHP Run4Victory в Луцьку

7 вересня у Луцьку відбудеться благодійний старт MHP Run4Victory, який пройде під гаслом "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя". Цього разу всі зібрані кошти спрямують на потреби воїнів 100-ї окремої механізованої бригади, передає УНН.

Серед учасників – 28-річна Вікторія Чайка, дружина загиблого капітана ЗСУ Павла Чайки – кіборга, марафонця та першого в Україні повного кавалера ордена "За мужність".

Для мене це спосіб висловити шану й любов до чоловіка. Павло жив достойно, з таких людей треба брати приклад. І не можна, щоб ця пам'ять просто зникла

- говорить Вікторія.

Минулого року вона вже брала участь у Run4Victory, а цього разу не лише вийде на дистанцію 10 км, а й організує власний старт – "Легендарна десятка" на честь чоловіка, який відбудеться 28 вересня у Петропавлівській Борщагівці.

Хочу, щоб люди бігли вулицями, де Павло тренувався, де готувався до своїх змагань. За життя його називали легендою. Ми з організаторами готуємо тисячу медалей з його портретом фінішерам

- розповідає Вікторія.

За словами Чайки, біг був невід’ємною частиною їхнього сімейного життя.

Інші йшли на дискотеки, а ми лягали спати рано й вставали на пробіжку. У 2018 році Павло взяв участь у марафоні морської піхоти в Америці. Це був час його реабілітації. Забіги стали частиною нашого життя

- коментує вона.

Організаторами серії MHP Run4Victory є компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді", спортивний партнер – NewRun. Цьогоріч старти вже відбулися у Києві, Черкасах і Тернополі, попереду – Луцьк та Вінниця.

Дистанції:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км);

• дитячі забіги: 500 м і 100 м

• онлайн-забіг.

Для реєстрації потрібно:

1. завантажити застосунок racenext.app;

2. верифікуватися;

3. оберрати у календарі "MHP Run4Victory Луцьк напівмарафон";

4. виберрати дистанцію та сплатити участь.

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб отримати промокод для пільгової реєстрації, потрібно написати на електронну адресу: [email protected]

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

MHP Run4Victory - це ініціатива, що об'єднує бігунів з усієї України задля підтримки військових. Цьогоріч серія проходить під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя". Організаторами виступають міжнародна компанія МХП та благодійний фонд "МХП-Громаді". Спортивний партнер - NewRun.

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
Дитина
благодійність
Волонтерство
Forbes
ПрАТ МХП
Збройні сили України
Україна
Тернопіль
Вінниця
Луцьк
Черкаси
Хмельницький
Київ
Харків