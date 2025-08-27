В Киеве утвердили новые правила движения для водных скутеров и каяков: что ждет нарушителей

В Киеве появятся новые правила поведения на водоемах, а нарушителей будут штрафовать. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что отныне в городе будут определены зоны для катания на спортивных лодках, водных мотоциклах и других плавсредствах. Об этом Ткаченко сообщил в Телеграм, пишет УНН.

По словам начальника ГВА, часто от киевлян и гостей города, отдыхавших на водоемах столицы, поступали в органы власти жалобы о том, что рядом с купающимися отдыхающими часто появляются водные мотоциклы, каяки и другие плавсредства. Они могут нести угрозу человеческой жизни, особенно, когда в водоеме находятся дети.

Мы начали разбираться. И оказалось, что местных правил (поведения на водоемах - ред.) в Киеве просто нет. Требование утвердить их было еще с августа 2022 года. В других регионах утвердили три года назад. А в Киеве - или проспали, или не захотели

Он сообщил, что на сегодняшний день уже подписаны специальные правила, они согласованы с Администрацией города и вступают в законную силу. На официальном портале Киева впоследствии появится сообщение и распоряжение относительно новых требований.

Теперь должны зафиксировать, что будут отдельные места для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других средств для развлечений на воде. И составляющая безопасности будет в приоритете