Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 13115 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 84300 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 57183 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 125253 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 145329 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 145529 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58152 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153674 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 64175 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
В Киеве утвердили новые правила движения для водных скутеров и каяков: что ждет нарушителей

Киев • УНН

 • 448 просмотра

В Киеве появятся новые правила поведения на водоемах, предусматривающие определение зон для спортивных лодок и водных мотоциклов. Нарушителей будут привлекать к ответственности, поскольку ранее таких правил в городе не было.

В Киеве утвердили новые правила движения для водных скутеров и каяков: что ждет нарушителей

В Киеве появятся новые правила поведения на водоемах, а нарушителей будут штрафовать. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что отныне в городе будут определены зоны для катания на спортивных лодках, водных мотоциклах и других плавсредствах. Об этом Ткаченко сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Детали

По словам начальника ГВА, часто от киевлян и гостей города, отдыхавших на водоемах столицы, поступали в органы власти жалобы о том, что рядом с купающимися отдыхающими часто появляются водные мотоциклы, каяки и другие плавсредства. Они могут нести угрозу человеческой жизни, особенно, когда в водоеме находятся дети.

Мы начали разбираться. И оказалось, что местных правил (поведения на водоемах - ред.) в Киеве просто нет. Требование утвердить их было еще с августа 2022 года. В других регионах утвердили три года назад. А в Киеве - или проспали, или не захотели

- заявил Ткаченко.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже подписаны специальные правила, они согласованы с Администрацией города и вступают в законную силу. На официальном портале Киева впоследствии появится сообщение и распоряжение относительно новых требований.

Теперь должны зафиксировать, что будут отдельные места для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других средств для развлечений на воде. И составляющая безопасности будет в приоритете

- подчеркнул начальник ГВА.

Он отметил, что за нарушение новых правил правоохранители будут привлекать к ответственности. 

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Ребенок
Национальная полиция Украины
Telegram
Киев