У Києві затвердили нові правила руху для водних скутерів і каяків: що чекає на порушників
Київ • УНН
У Києві з'являться нові правила поводження на водоймах, що передбачають визначення зон для спортивних човнів та водних мотоциклів. Порушників притягатимуть до відповідальності, оскільки раніше таких правил у місті не було.
У Києві з'являться нові правила поводження на водоймах, а порушників штрафуватимуть. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що відтепер у місті будуть визначені зони для катання на спортивних човнах, водних мотоциклах та інших плавзасобах. Про це Ткаченко повідомив у Телеграм, пише УНН.
Деталі
За словами начальника МВА, часто від киян та гостей міста, які відпочивали на водоймах столиці, надходили до органів влади скарги про те, що поруч із відпочиваючими, які купаються, часто з'являються водні мотоцикли, каяки та інші плавзасоби. Вони можуть нести загрозу людському життю, особливо, коли у водоймі перебувають діти.
Ми почали розбиратися. І виявилось, що місцевих правил (поводження на водоймах - ред.) в Києві просто немає. Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві - або проспали, або не захотіли
Він повідомив, що станом сьогодні вже є підписані спеціальні правила, вони погоджені з Адміністрацією міста та вступають у законну силу. На офіційному порталі Києва згодом з'явиться повідомлення і розпорядження щодо нових вимог.
Тепер маємо зафіксувати, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді. І безпекова складова буде в пріоритеті
Він зазначив, що за порушення нових правил правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.
