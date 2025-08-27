У Києві затвердили нові правила руху для водних скутерів і каяків: що чекає на порушників

У Києві з'являться нові правила поводження на водоймах, а порушників штрафуватимуть. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що відтепер у місті будуть визначені зони для катання на спортивних човнах, водних мотоциклах та інших плавзасобах. Про це Ткаченко повідомив у Телеграм, пише УНН.

За словами начальника МВА, часто від киян та гостей міста, які відпочивали на водоймах столиці, надходили до органів влади скарги про те, що поруч із відпочиваючими, які купаються, часто з'являються водні мотоцикли, каяки та інші плавзасоби. Вони можуть нести загрозу людському життю, особливо, коли у водоймі перебувають діти.

Ми почали розбиратися. І виявилось, що місцевих правил (поводження на водоймах - ред.) в Києві просто немає. Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві - або проспали, або не захотіли