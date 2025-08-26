Украина вернула из оккупации еще одного ребенка, он будет учиться в украинском вузе
В рамках Bring Kids Back UA возвращен ребенок, который годами находился в оккупации. Он готовится к обучению в украинском университете.
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одного ребенка, который годами находился в условиях оккупации. Теперь он рядом с родными, в безопасности и готовится к обучению в украинском университете. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Детали
"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одного нашего ребенка с временно оккупированных территорий", - написал Ермак.
Несмотря на годы жизни в условиях постоянного давления и ограничений, по словам руководителя ОП, девушка не потеряла связь с Украиной: она продолжала учиться дистанционно в украинской школе, мечтала об образовании и будущем в свободной Украине.
Как сообщил Ермак, сегодня девушка уже в безопасности, рядом с родными, получает необходимую поддержку и готовится поступать в украинский университет.
Особую благодарность в Офисе Президента выразили Украинской сети за права ребенка, которая активно присоединилась к процессу возвращения.
Напомним
Ранее в Украину вернули троих детей и молодого парня, вывезенного оккупантами из Олешковского детского дома-интерната. Возвращение состоялось при посредничестве Государства Катар и команды Офиса Омбудсмана Украины.
Благодаря Bring Kids Back UA домой возвращено 1378 украинских детей, депортированных россиянами. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях остаются под угрозой депортации.