До України було повернуто 1378 депортованих дітей - Лубінець

У межах створеного в Україні фонду Президента Володимир Зеленського Bring Kids Back UA додому вдалося повернути 1378 дітей, депортованих росіянами на територію держави-агресора. Проте під загрозою депортації продовжує перебувати до 1,5 млн дітей на тимчасово окупованих територія, повідомив під час пресконференції омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.

В Україні створено спеціальний президентський план по поверненню дітей Bring Kids Back UA в рамках якого вдалося повернути 1378 українських дітей. В цьому беруть участь наші міжнародні партнери, наприклад Катар, країна яка є основним посередником для перемовин та фізичного повернення українських дітей з інших країн та російської федерації. Беруть участь 42 дві країни, які є офіційними членами коаліції, беруть участь неурядові організації, міжнародні та українські. І беруть участь багато різних органів влади України - сказав омбудсман.

Деталі

За його словами, після повернення діти проходять опитування в центрі захисту прав дитини і спілкуються з психологами.

Після повернення діти офіційно проходять процедуру опитування в нашому центрі з захисту прав дитини, де зараз вони і знаходяться. В першу чергу з дітьми в присутності батьків, опікунів або родичів працюють психологи, щоб зрозуміти, який психологічний стан дитини. Далі включається мультидисциплінарна команда, яка складається з представників різних орагнів влади, Міністерства соцзахисту, правоохоронці. Якщо дитина готова повідомити про факти скоєння проти неї кримінальних правопорушень, то так само ми робимо цю фіксацію, передаємо ці данні Офісу генпрокурора та Службі безпеки України - додав він.

Лубінець зазначив, що масштаби депортації українських дітей величезні. На ТОТ близько 1,5 дітей перебувають під загрозою депортації.

Ми розуміємо, що масштаби депортації українських дітей просто величезні. За нашої інформацією приблизно півтора мільйона українських дітей потенційно під загрозою депортації або примусового переміщення на тимчасово окупованій території України. Скільки їх насправді депортовано не знає ніхто, оскільки ми не можемо отримати офіційної інформації з російської федерації або тимчасово окупованих територій України - пояснив омбудсман.

Це є геноцид: росія перетворює викрадених українських дітей на зброю - Лубінець

Правозахисник додав, що з українських дітей хочуть зробити нове покоління російських військових.

Ми чітко бачимо основну мету депортації українських дітей – це їх використання як нового покоління російських солдатів. Дітям міняють документи, при чому всі: свідоцтво про народження, документи про освіту. Їх змушують використовувати тільки російську мову. Змушують себе ідентифікувати, як "росіяни". Всі діти автоматично вписуються в російські молодіжні організації на кшталт "Юнармії" - пояснив Лубінець.

Доповнення

Раніше Лубінець заявив, російська федерація проводить кампанію з дискредитації органів влади України. Представники держави-агресора дзвонять родичам полонених і заявляють, що їх рідних наша держава не хоче забирати.

Лубінець про список із 339 викрадених дітей: Україна не отримала інформацію про готовність рф їх повертати