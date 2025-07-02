В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
Эксклюзив
11:29 • 5328 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
09:18 • 14216 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
08:30 • 30964 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 49880 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
07:10 • 36055 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 43986 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 74431 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
2 июля, 05:19 • 54855 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 58555 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 105591 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
7.3м/с
34%
749мм
Популярные новости
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США2 июля, 02:49 • 42277 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ2 июля, 03:45 • 42739 просмотра
Харьков ночью подвергся удару рф дроном: показали последствия2 июля, 05:59 • 5353 просмотра
Правоохранители Киева задержали мужчину, который ударил певицу Тоню Матвиенко07:17 • 1724 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 30556 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 74431 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 97239 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 108075 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 124446 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 178352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Алексей Чернышов
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Кит Келлог
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 31200 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 34588 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 97960 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 119726 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 137123 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Еврофайтер Тайфун
Х-101
Нью-Йорк Таймс

В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Благодаря фонду Bring Kids Back UA домой возвращено 1378 украинских детей, депортированных россиянами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях остаются под угрозой депортации.

В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец

В рамках созданного в Украине фонда Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой удалось вернуть 1378 детей, депортированных россиянами на территорию государства-агрессора. Однако под угрозой депортации продолжает находиться до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях, сообщил во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

В Украине создан специальный президентский план по возвращению детей Bring Kids Back UA, в рамках которого удалось вернуть 1378 украинских детей. В этом участвуют наши международные партнеры, например Катар, страна, которая является основным посредником для переговоров и физического возвращения украинских детей из других стран и российской федерации. Участвуют 42 страны, которые являются официальными членами коалиции, участвуют неправительственные организации, международные и украинские. И участвуют многие различные органы власти Украины

- сказал омбудсмен.

Детали

По его словам, после возвращения дети проходят опрос в центре защиты прав ребенка и общаются с психологами.

После возвращения дети официально проходят процедуру опроса в нашем центре по защите прав ребенка, где сейчас они и находятся. В первую очередь с детьми в присутствии родителей, опекунов или родственников работают психологи, чтобы понять, каково психологическое состояние ребенка. Далее включается мультидисциплинарная команда, которая состоит из представителей различных органов власти, Министерства соцзащиты, правоохранителей. Если ребенок готов сообщить о фактах совершения против него уголовных правонарушений, то так же мы делаем эту фиксацию, передаем эти данные Офису генпрокурора и Службе безопасности Украины

 - добавил он.

Лубинец отметил, что масштабы депортации украинских детей огромны. На ВОТ около 1,5 детей находятся под угрозой депортации.

Мы понимаем, что масштабы депортации украинских детей просто огромны. По нашей информации, примерно полтора миллиона украинских детей потенциально под угрозой депортации или принудительного перемещения на временно оккупированной территории Украины. Сколько их на самом деле депортировано, не знает никто, поскольку мы не можем получить официальной информации из российской федерации или временно оккупированных территорий Украины

- пояснил омбудсмен.

Это геноцид: россия превращает похищенных украинских детей в оружие - Лубинец15.05.25, 15:34 • 2478 просмотров

Правозащитник добавил, что из украинских детей хотят сделать новое поколение российских военных.

Мы четко видим основную цель депортации украинских детей – это их использование как нового поколения российских солдат. Детям меняют документы, причем все: свидетельство о рождении, документы об образовании. Их заставляют использовать только русский язык. Заставляют себя идентифицировать как "русских". Все дети автоматически вписываются в российские молодежные организации типа "Юнармии"

- пояснил Лубинец.

Дополнение

Ранее Лубинец заявил, что российская федерация проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины. Представители государства-агрессора звонят родственникам пленных и заявляют, что их родных наше государство не хочет забирать.

Лубинец о списке из 339 похищенных детей: Украина не получила информацию о готовности РФ их возвращать02.07.25, 14:36 • 260 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Катар
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9