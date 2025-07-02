В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец
Киев • УНН
Благодаря фонду Bring Kids Back UA домой возвращено 1378 украинских детей, депортированных россиянами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях остаются под угрозой депортации.
В рамках созданного в Украине фонда Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой удалось вернуть 1378 детей, депортированных россиянами на территорию государства-агрессора. Однако под угрозой депортации продолжает находиться до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях, сообщил во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.
В Украине создан специальный президентский план по возвращению детей Bring Kids Back UA, в рамках которого удалось вернуть 1378 украинских детей. В этом участвуют наши международные партнеры, например Катар, страна, которая является основным посредником для переговоров и физического возвращения украинских детей из других стран и российской федерации. Участвуют 42 страны, которые являются официальными членами коалиции, участвуют неправительственные организации, международные и украинские. И участвуют многие различные органы власти Украины
Детали
По его словам, после возвращения дети проходят опрос в центре защиты прав ребенка и общаются с психологами.
После возвращения дети официально проходят процедуру опроса в нашем центре по защите прав ребенка, где сейчас они и находятся. В первую очередь с детьми в присутствии родителей, опекунов или родственников работают психологи, чтобы понять, каково психологическое состояние ребенка. Далее включается мультидисциплинарная команда, которая состоит из представителей различных органов власти, Министерства соцзащиты, правоохранителей. Если ребенок готов сообщить о фактах совершения против него уголовных правонарушений, то так же мы делаем эту фиксацию, передаем эти данные Офису генпрокурора и Службе безопасности Украины
Лубинец отметил, что масштабы депортации украинских детей огромны. На ВОТ около 1,5 детей находятся под угрозой депортации.
Мы понимаем, что масштабы депортации украинских детей просто огромны. По нашей информации, примерно полтора миллиона украинских детей потенциально под угрозой депортации или принудительного перемещения на временно оккупированной территории Украины. Сколько их на самом деле депортировано, не знает никто, поскольку мы не можем получить официальной информации из российской федерации или временно оккупированных территорий Украины
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Правозащитник добавил, что из украинских детей хотят сделать новое поколение российских военных.
Мы четко видим основную цель депортации украинских детей – это их использование как нового поколения российских солдат. Детям меняют документы, причем все: свидетельство о рождении, документы об образовании. Их заставляют использовать только русский язык. Заставляют себя идентифицировать как "русских". Все дети автоматически вписываются в российские молодежные организации типа "Юнармии"
Дополнение
Ранее Лубинец заявил, что российская федерация проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины. Представители государства-агрессора звонят родственникам пленных и заявляют, что их родных наше государство не хочет забирать.
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