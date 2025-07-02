В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец

В рамках созданного в Украине фонда Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой удалось вернуть 1378 детей, депортированных россиянами на территорию государства-агрессора. Однако под угрозой депортации продолжает находиться до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях, сообщил во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

В Украине создан специальный президентский план по возвращению детей Bring Kids Back UA, в рамках которого удалось вернуть 1378 украинских детей. В этом участвуют наши международные партнеры, например Катар, страна, которая является основным посредником для переговоров и физического возвращения украинских детей из других стран и российской федерации. Участвуют 42 страны, которые являются официальными членами коалиции, участвуют неправительственные организации, международные и украинские. И участвуют многие различные органы власти Украины