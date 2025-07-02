росія проводить кампанію з дескридитації органів влади України перед партнерами - Лубінець

$41.820.04
49.410.42
ukenru
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
09:18 • 6097 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 22327 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
08:15 • 34249 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
07:10 • 29876 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
06:39 • 39910 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Ексклюзив
06:24 • 65383 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 53815 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 58253 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 105437 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 74940 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
7.3м/с
35%
749мм
Популярнi новини
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі2 липня, 01:42 • 35508 перегляди
У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами2 липня, 02:11 • 25018 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США2 липня, 02:49 • 35337 перегляди
росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ2 липня, 03:45 • 35665 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 20418 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 65385 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 89937 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 101014 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 117531 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 173959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Чернишов Олексій Михайлович
Дональд Трамп
Подоляк Михайло Михайлович
Кіт Келлог
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Дніпропетровська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 20713 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 31715 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 95284 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 96918 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 117506 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Eurofighter Typhoon
Х-101
Нью-Йорк таймс

росія проводить кампанію з дескридитації органів влади України перед партнерами - Лубінець

Київ • УНН

 • 83 перегляди

Країна-агресорка росія запустила масштабну інформаційну кампанію, яка має на меті дискредитацію органів влади України перед партнерами та родинами військовополонених. Представники рф телефонують родичам полонених, стверджуючи, що Україна не бажає їх забирати, і пропонують писати звернення.

росія проводить кампанію з дескридитації органів влади України перед партнерами - Лубінець

російська федерація проводить кампанію по дескридитації органів влади України. Представники держави-агресора дзвонять родичам полонених і заявляють, що їх рідних наша держава не хоче забирати, повідомив під час пресконференції омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.

російська федерація запустила велику інформаційну кампанію яка направлена проти родин полонених та зниклих без вісті. На особисті телефони родин телефонують представники російської федерації, прямо представляються, що вони співробітники відповідних російських структур. Вони кажуть, що "вашого рідного не хоче забирати Україна". Пропонується написати окреме звернення до російської федерації, а також, увага, до Сполучених Штатів Америки з метою дискредитації органів влади України 

- повідомив Лубінець.

Деталі

Таким чином, за словами Лубінця, загарбники намагаються зіпсувати репутацію України в очах партнерів і спонукати їх припинити надавати військову, фінансову та іншу допомогу.

Ми бачимо, що ця тенденція максимально великих масштабів зараз. За нашими, даними ця масштабна кампанія дискредитації органів влади України пов'язана з тим, щоб зробити все можливе, щоб наші партнери перестали допомагати у різний спосіб – військова допомога, фінансова допомога, політична, дипломатична, на підставі того, що українські органи влади, найвищі посадові особи максимально дискредитовані в очах родин військовополонених, в очах наших герої і героїнь

- пояснив він.

Правозахисник додав, що єдиним способом протидіяти цій російській кампанії є інформування громадськості.

Єдиним способом протидії цій компанії дискредитації є постійне інформування. Я прошу, щоб ця пресконференція була використана для оприлюднення цієї інформації для того, щоб максимальна кількість родин військовополонених отримала інформацію про цю кампанію і в разі звернення і у разі звернення до них з боку представників росії оперативно повідомляли Службу безпеки України

- зазначив омбудсман.

Доповнення

Про ще одну ймовірну страту українського полоненого, якого прив’язали до мотоцикла та волокли, раніше повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він направив офіційні листи до ООН та МКЧХ щодо цього інциденту.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Служба безпеки України
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9