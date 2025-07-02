росія проводить кампанію з дескридитації органів влади України перед партнерами - Лубінець
Київ • УНН
Країна-агресорка росія запустила масштабну інформаційну кампанію, яка має на меті дискредитацію органів влади України перед партнерами та родинами військовополонених. Представники рф телефонують родичам полонених, стверджуючи, що Україна не бажає їх забирати, і пропонують писати звернення.
російська федерація проводить кампанію по дескридитації органів влади України. Представники держави-агресора дзвонять родичам полонених і заявляють, що їх рідних наша держава не хоче забирати, повідомив під час пресконференції омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.
російська федерація запустила велику інформаційну кампанію яка направлена проти родин полонених та зниклих без вісті. На особисті телефони родин телефонують представники російської федерації, прямо представляються, що вони співробітники відповідних російських структур. Вони кажуть, що "вашого рідного не хоче забирати Україна". Пропонується написати окреме звернення до російської федерації, а також, увага, до Сполучених Штатів Америки з метою дискредитації органів влади України
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Таким чином, за словами Лубінця, загарбники намагаються зіпсувати репутацію України в очах партнерів і спонукати їх припинити надавати військову, фінансову та іншу допомогу.
Ми бачимо, що ця тенденція максимально великих масштабів зараз. За нашими, даними ця масштабна кампанія дискредитації органів влади України пов'язана з тим, щоб зробити все можливе, щоб наші партнери перестали допомагати у різний спосіб – військова допомога, фінансова допомога, політична, дипломатична, на підставі того, що українські органи влади, найвищі посадові особи максимально дискредитовані в очах родин військовополонених, в очах наших герої і героїнь
Правозахисник додав, що єдиним способом протидіяти цій російській кампанії є інформування громадськості.
Єдиним способом протидії цій компанії дискредитації є постійне інформування. Я прошу, щоб ця пресконференція була використана для оприлюднення цієї інформації для того, щоб максимальна кількість родин військовополонених отримала інформацію про цю кампанію і в разі звернення і у разі звернення до них з боку представників росії оперативно повідомляли Службу безпеки України
Доповнення
Про ще одну ймовірну страту українського полоненого, якого прив’язали до мотоцикла та волокли, раніше повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він направив офіційні листи до ООН та МКЧХ щодо цього інциденту.