россия проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины перед партнерами - Лубинец

$41.820.04
49.410.42
ukenru
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
09:18 • 6037 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
08:30 • 22149 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 33975 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
07:10 • 29751 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 39794 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 65206 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
05:19 • 53776 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 58249 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 105435 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 74939 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
7.3м/с
35%
749мм
Популярные новости
Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары2 июля, 01:42 • 35530 просмотра
В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами2 июля, 02:11 • 25043 просмотра
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США2 июля, 02:49 • 35366 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ2 июля, 03:45 • 35691 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 20448 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 65206 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 89814 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 100890 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 117409 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 173847 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Алексей Чернышов
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Кит Келлог
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 20540 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 31671 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 95245 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 117470 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 137054 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Еврофайтер Тайфун
Х-101
Нью-Йорк Таймс

россия проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины перед партнерами - Лубинец

Киев • УНН

 • 45 просмотра

Страна-агрессор россия запустила масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация органов власти Украины перед партнерами и семьями военнопленных. Представители рф звонят родственникам пленных, утверждая, что Украина не желает их забирать, и предлагают писать обращения.

россия проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины перед партнерами - Лубинец

российская федерация проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины. Представители государства-агрессора звонят родственникам пленных и заявляют, что их родных наша страна не хочет забирать, сообщил во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

российская федерация запустила большую информационную кампанию, направленную против семей пленных и пропавших без вести. На личные телефоны семей звонят представители Российской Федерации, прямо представляются как сотрудники соответствующих российских структур. Они говорят, что "вашего родного не хочет забирать Украина". Предлагается написать отдельное обращение в Российскую Федерацию, а также, внимание, в Соединенные Штаты Америки с целью дискредитации органов власти Украины 

- сообщил Лубинец.

Подробности

Таким образом, по словам Лубинца, захватчики пытаются испортить репутацию Украины в глазах партнеров и побудить их прекратить оказывать военную, финансовую и другую помощь.

Мы видим, что эта тенденция сейчас максимально больших масштабов. По нашим данным, эта масштабная кампания дискредитации органов власти Украины связана с тем, чтобы сделать все возможное, чтобы наши партнеры перестали помогать различными способами – военная помощь, финансовая помощь, политическая, дипломатическая, на основании того, что украинские органы власти, высшие должностные лица максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных, в глазах наших героев и героинь

- пояснил он.

Правозащитник добавил, что единственным способом противодействовать этой российской кампании является информирование общественности.

Единственным способом противодействия этой кампании дискредитации является постоянное информирование. Я прошу, чтобы эта пресс-конференция была использована для обнародования этой информации для того, чтобы максимальное количество семей военнопленных получило информацию об этой кампании и в случае обращения и в случае обращения к ним со стороны представителей России оперативно сообщали Службу безопасности Украины

- отметил омбудсмен.

Дополнение

О еще одной вероятной казни украинского пленного, которого привязали к мотоциклу и волокли, ранее сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он направил официальные письма в ООН и МККК относительно этого инцидента.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Международный комитет Красного Креста
Служба безопасности Украины
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9