россия проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины перед партнерами - Лубинец
Киев • УНН
Страна-агрессор россия запустила масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация органов власти Украины перед партнерами и семьями военнопленных. Представители рф звонят родственникам пленных, утверждая, что Украина не желает их забирать, и предлагают писать обращения.
российская федерация проводит кампанию по дискредитации органов власти Украины. Представители государства-агрессора звонят родственникам пленных и заявляют, что их родных наша страна не хочет забирать, сообщил во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.
российская федерация запустила большую информационную кампанию, направленную против семей пленных и пропавших без вести. На личные телефоны семей звонят представители Российской Федерации, прямо представляются как сотрудники соответствующих российских структур. Они говорят, что "вашего родного не хочет забирать Украина". Предлагается написать отдельное обращение в Российскую Федерацию, а также, внимание, в Соединенные Штаты Америки с целью дискредитации органов власти Украины
Подробности
Таким образом, по словам Лубинца, захватчики пытаются испортить репутацию Украины в глазах партнеров и побудить их прекратить оказывать военную, финансовую и другую помощь.
Мы видим, что эта тенденция сейчас максимально больших масштабов. По нашим данным, эта масштабная кампания дискредитации органов власти Украины связана с тем, чтобы сделать все возможное, чтобы наши партнеры перестали помогать различными способами – военная помощь, финансовая помощь, политическая, дипломатическая, на основании того, что украинские органы власти, высшие должностные лица максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных, в глазах наших героев и героинь
Правозащитник добавил, что единственным способом противодействовать этой российской кампании является информирование общественности.
Единственным способом противодействия этой кампании дискредитации является постоянное информирование. Я прошу, чтобы эта пресс-конференция была использована для обнародования этой информации для того, чтобы максимальное количество семей военнопленных получило информацию об этой кампании и в случае обращения и в случае обращения к ним со стороны представителей России оперативно сообщали Службу безопасности Украины
Дополнение
О еще одной вероятной казни украинского пленного, которого привязали к мотоциклу и волокли, ранее сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он направил официальные письма в ООН и МККК относительно этого инцидента.