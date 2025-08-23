До України повернули ще трьох дітей та хлопця
Київ • УНН
В Україну повернули трьох дітей та молодого хлопця, вивезеного окупантами з Олешківського дитячого будинку-інтернату. Повернення відбулося за посередництва Держави Катар та команди Офісу Омбудсмана України.
До України вдалося повернути ще чотирьох українців - трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату на окуповану територію, а потім до росії. Про це повідомив у суботу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох наших громадян - трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до російської федерації
Він повідомив, що тривалий час діти жили у розлуці з рідними, "не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації".
"Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України. Дякую Державі Катар за посередництво та команді Офісу Омбудсмана України за віддану роботу", - зазначив Єрмак.
