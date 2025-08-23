В Украину вернули еще троих детей и парня
Киев • УНН
В Украину вернули троих детей и молодого парня, вывезенного оккупантами из Олешковского детского дома-интерната. Возвращение произошло при посредничестве Государства Катар и команды Офиса Омбудсмена Украины.
В Украину удалось вернуть еще четырех украинцев - троих детей и молодого парня, которого оккупанты вывезли из Олешковского детского дома-интерната на оккупированную территорию, а затем в россию. Об этом сообщил в субботу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще четырех наших граждан - троих детей и молодого парня, которого оккупанты незаконно вывезли из Олешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем в российскую федерацию
Он сообщил, что долгое время дети жили в разлуке с родными, "не имея возможности выехать из-за опасности оккупации".
"Сегодня все они снова дома, в безопасности, на территории свободной Украины. Спасибо Государству Катар за посредничество и команде Офиса Омбудсмена Украины за преданную работу", - отметил Ермак.
