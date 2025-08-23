$41.220.16
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
06:00 • 3284 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
03:30 • 3078 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 24708 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 27546 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 21349 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24182 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24061 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13498 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23589 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
В Украину вернули еще троих детей и парня

Киев • УНН

 • 354 просмотра

В Украину вернули троих детей и молодого парня, вывезенного оккупантами из Олешковского детского дома-интерната. Возвращение произошло при посредничестве Государства Катар и команды Офиса Омбудсмена Украины.

В Украину вернули еще троих детей и парня

В Украину удалось вернуть еще четырех украинцев - троих детей и молодого парня, которого оккупанты вывезли из Олешковского детского дома-интерната на оккупированную территорию, а затем в россию. Об этом сообщил в субботу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще четырех наших граждан - троих детей и молодого парня, которого оккупанты незаконно вывезли из Олешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем в российскую федерацию

- написал Ермак в Telegram.

Он сообщил, что долгое время дети жили в разлуке с родными, "не имея возможности выехать из-за опасности оккупации".

"Сегодня все они снова дома, в безопасности, на территории свободной Украины. Спасибо Государству Катар за посредничество и команде Офиса Омбудсмена Украины за преданную работу", - отметил Ермак.

В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец02.07.25, 14:52 • 1070 просмотров

Анна Мурашко

