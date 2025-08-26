$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 11900 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 20620 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 110261 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 70989 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68410 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 197406 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 188242 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70697 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67812 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Україна повернула з окупації ще одну дитину, вона навчатиметься в українському виші

Київ • УНН

 • 1382 перегляди

В межах Bring Kids Back UA повернуто дитину, яка роками перебувала в окупації. Вона готується до навчання в українському університеті.

Україна повернула з окупації ще одну дитину, вона навчатиметься в українському виші

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину, яка роками перебувала в умовах окупації. Тепер вона поруч із рідними, у безпеці та готується до навчання в українському університеті. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Деталі

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну нашу дитину з тимчасово окупованих територій", - написав Єрмак.

Попри роки життя в умовах постійного тиску та обмежень, зі слів керівника ОП, дівчина не втратила зв’язок з Україною: вона продовжувала навчатися дистанційно в українській школі, мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні.

Як повідомив Єрмак, сьогодні дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету.

Особливу подяку в Офісі Президента висловили Українській мережі за права дитини, яка активно долучилася до процесу повернення.

Нагадаємо

Раніше в Україну повернули трьох дітей та молодого хлопця, вивезеного окупантами з Олешківського дитячого будинку-інтернату. Повернення відбулося за посередництва Держави Катар та команди Офісу Омбудсмана України.

Завдяки Bring Kids Back UA додому повернуто 1378 українських дітей, депортованих росіянами. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що до 1,5 млн дітей на тимчасово окупованих територіях залишаються під загрозою депортації.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Освіта
Дитина
Офіс Президента України
Олешки
Андрій Єрмак
Катар
Володимир Зеленський
Україна