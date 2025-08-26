Україна повернула з окупації ще одну дитину, вона навчатиметься в українському виші
Київ • УНН
В межах Bring Kids Back UA повернуто дитину, яка роками перебувала в окупації. Вона готується до навчання в українському університеті.
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дитину, яка роками перебувала в умовах окупації. Тепер вона поруч із рідними, у безпеці та готується до навчання в українському університеті. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.
Деталі
"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну нашу дитину з тимчасово окупованих територій", - написав Єрмак.
Попри роки життя в умовах постійного тиску та обмежень, зі слів керівника ОП, дівчина не втратила зв’язок з Україною: вона продовжувала навчатися дистанційно в українській школі, мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні.
Як повідомив Єрмак, сьогодні дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету.
Особливу подяку в Офісі Президента висловили Українській мережі за права дитини, яка активно долучилася до процесу повернення.
Нагадаємо
Раніше в Україну повернули трьох дітей та молодого хлопця, вивезеного окупантами з Олешківського дитячого будинку-інтернату. Повернення відбулося за посередництва Держави Катар та команди Офісу Омбудсмана України.
Завдяки Bring Kids Back UA додому повернуто 1378 українських дітей, депортованих росіянами. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що до 1,5 млн дітей на тимчасово окупованих територіях залишаються під загрозою депортації.