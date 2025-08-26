Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"

В Праге, в Национальном музее Чехии, впервые в Европе представили фрагменты костей древнейшего предка человека "Люси" - австралопитека афарского. Об этом информирует УНН со ссылкой на France24.

Детали

Отмечается, что древние останки "Люси", возраст которой оценивается в 3,18 миллиона лет, были обнаружены в Эфиопии в 1974 году. Находка оказалась на тот момент самой полной из когда-либо сделанных и произвела революцию в понимании предков человечества.

Сейчас "Люси" представлена 52 фрагментами — зубами, частями черепа, таза и бедренной кости. Ее останки предоставлены Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе и будут доступны для осмотра в течение 60 дней в рамках выставки "Происхождение человека и ископаемые останки".

Рядом с ней будет экспонироваться еще один уникальный образец — "Селам", окаменелость детеныша австралопитека, который жил примерно на 100 тысяч лет раньше. Впервые "Селам" демонстрируют за пределами Эфиопии.

Люси изменила направление исследования происхождения человека благодаря своей полноте и возрасту. Селам - это уникальная окаменелость ребенка, который умер в возрасте двух лет и семи месяцев - сказал директор Эфиопского управления наследия Абебау Аялев Гелла.

Директор Национального музея Чехии Михал Лукас подчеркнул, что эти экспонаты относятся к "самым ценным и древним палеоантропологическим находкам в мире".

Люси была ростом около 110 см и весила 29 кг. Она ходила на двух ногах, но в то же время имела сильные руки, что свидетельствует о привычке подниматься на деревья и, вероятно, ночевать там.

Название "Люси" она получила в честь песни The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", которую слушала команда исследователей после находки.

Скелет в последний раз покидал Эфиопию в 2007–2013 годах, когда его демонстрировали в музеях США. Считается, что Люси погибла в возрасте 11–13 лет, вероятно, после падения с дерева.

Напомним

