Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 14164 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95692 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 64510 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 64060 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 187856 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 181022 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 69753 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67177 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 67037 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51926 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Праге представлены фрагменты костей "Люси", австралопитека афарского, возрастом 3,18 миллиона лет. Это первая демонстрация в Европе, вместе с "Селам", еще одним уникальным образцом.

Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"

В Праге, в Национальном музее Чехии, впервые в Европе представили фрагменты костей древнейшего предка человека "Люси" - австралопитека афарского. Об этом информирует УНН со ссылкой на France24.   

Детали

Отмечается, что древние останки "Люси", возраст которой оценивается в 3,18 миллиона лет, были обнаружены в Эфиопии в 1974 году. Находка оказалась на тот момент самой полной из когда-либо сделанных и произвела революцию в понимании предков человечества.

Сейчас "Люси" представлена 52 фрагментами — зубами, частями черепа, таза и бедренной кости. Ее останки предоставлены Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе и будут доступны для осмотра в течение 60 дней в рамках выставки "Происхождение человека и ископаемые останки".

Рядом с ней будет экспонироваться еще один уникальный образец — "Селам", окаменелость детеныша австралопитека, который жил примерно на 100 тысяч лет раньше. Впервые "Селам" демонстрируют за пределами Эфиопии.

Люси изменила направление исследования происхождения человека благодаря своей полноте и возрасту. Селам - это уникальная окаменелость ребенка, который умер в возрасте двух лет и семи месяцев

- сказал директор Эфиопского управления наследия Абебау Аялев Гелла.

Директор Национального музея Чехии Михал Лукас подчеркнул, что эти экспонаты относятся к "самым ценным и древним палеоантропологическим находкам в мире".

Люси была ростом около 110 см и весила 29 кг. Она ходила на двух ногах, но в то же время имела сильные руки, что свидетельствует о привычке подниматься на деревья и, вероятно, ночевать там.

Название "Люси" она получила в честь песни The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", которую слушала команда исследователей после находки.

Скелет в последний раз покидал Эфиопию в 2007–2013 годах, когда его демонстрировали в музеях США. Считается, что Люси погибла в возрасте 11–13 лет, вероятно, после падения с дерева.

Напомним

Генетический анализ двух захоронений VII века в Англии выявил у некоторых лиц предков из Западной Африки. Это свидетельствует о далеких миграционных связях и космополитическом характере Англии раннего Средневековья.

Археологи в Великобритании обнаружили остатки каменной башни нормандской эпохи06.06.25, 17:42 • 3517 просмотров

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Ребенок
Франция 24
Прага
Эфиопия
Африка
Англия
Чешская Республика
Соединённые Штаты