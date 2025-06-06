Археологи в Великобритании обнаружили остатки каменной башни нормандской эпохи

Археологи, проводившие раскопки в Приори-парке в Чичестере, обнаружили остатки каменной башни норманнской эпохи, охранявшей вход в средневековый замок. Эти открытия ставят под сомнение предыдущие предположения об истории этого места. Об этом пишет издание Arkeonews, передает УНН.

Детали

В историческом парке Приори в Чичестере во время археологических раскопок были обнаружены остатки каменной башни нормандской эпохи, известной как барбакан, которая когда-то защищала средневековый замок города - пишет издание.

Археолог районного совета Чичестера Джеймс Кенни отметил, что это открытие "переписывает все, что мы думали, что знали о Чичестерском замке".

Ранее считалось, что это было деревянное сооружение, но наличие значительной каменной дамбы, а теперь и барбакана свидетельствует о том, что она была перестроена из камня - решение, которое могло быть принято только кем-то, кто имел власть - отметил Кенни.

Остатки, размером примерно 6 на 10 метров и высотой 1,7 метра от фундамента до уровня земли, считаются чрезвычайно хорошо сохранившимися. Археологи считают, что сооружение служило оборонительным въездом в замок.

Предыдущие раскопки в 2024 году уже выявили части каменного моста и дамбы, ведущие к замку, а также участки окружающего рва. В этом году раскопки имели целью определить внутренний край рва и исследовать глубину каменных фундаментов - цели, которые были успешно достигнуты.

Точная дата строительства остается неопределенной, но эксперты считают, что оно может датироваться или серединой 12 века при графе Арунделе, или позже, при короле Генрихе II. Планируется дальнейший анализ и сравнение с подобными средневековыми сооружениями по всей Великобритании - добавляет издание.

Во время раскопок также были обнаружены средневековые декоративные напольные плитки из бывшего францисканского монастыря, что добавило еще один слой исторической глубины этой местности.

Напомним

Археологи обнаружили, что 35 000 лет назад на Филиппинских островах существовал технологически развитый морской культура. Доказательства ученые собирали в течение 15 лет.