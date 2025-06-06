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Археологи у Великій Британії виявили залишки кам'яної вежі нормандської епохи

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Археологи виявили залишки кам'яної вежі, яка захищала середньовічний замок Чичестера, що ставить під сумнів попередні теорії про його історію. Знахідка вказує на те, що замок був перебудований з каменю.

Археологи у Великій Британії виявили залишки кам'яної вежі нормандської епохи

Археологи, які проводили розкопки у Приорі-парку в Чичестері виявили залишки кам'яної вежі норманської епохи, що охороняла вхід у середньовічний замок. Ці відкриття ставлять під сумнів попередні припущення про історію цього місця. Про це пише видання Arkeonews, передає УНН.

Деталі

В історичному парку Пріорі в Чичестері під час археологічних розкопок було виявлено залишки кам'яної вежі нормандської епохи, відомої як барбакан, яка колись захищала середньовічний замок міста

- пише видання.

Археолог районної ради Чичестера Джеймс Кенні зазначив, що це відкриття "переписує все, що ми думали, що знали про Чичестерський замок".

Раніше вважалося, що це була дерев'яна споруда, але наявність значної кам'яної дамби, а тепер і барбакану свідчить про те, що вона була перебудована з каменю - рішення, яке могло бути прийняте лише кимось, хто мав владу

- зазначив Кенні.

Рештки, розміром приблизно 6 на 10 метрів і висотою 1,7 метра від фундаменту до рівня землі, вважаються надзвичайно добре збереженими. Археологи вважають, що споруда слугувала оборонним в'їздом до замку.

Попередні розкопки у 2024 році вже виявили частини кам'яного мосту і дамби, що ведуть до замку, а також ділянки навколишнього рову. Цьогорічні розкопки мали на меті визначити внутрішній край рову та дослідити глибину мурованих фундаментів - цілі, які були успішно досягнуті.

Точна дата будівництва залишається невизначеною, але експерти вважають, що воно може датуватися або серединою 12 століття за графа Арунделя, або пізніше, за короля Генріха II. Планується подальший аналіз і порівняння з подібними середньовічними спорудами по всій Великій Британії - додає видання.

Під час розкопок також були виявлені середньовічні декоративні підлогові плитки з колишнього францисканського монастиря, що додало ще один шар історичної глибини цій місцевості.

Нагадаємо

Археологи виявили, що 35 000 років тому на Філіппінських островах існувала технологічно розвинена морська культура. Докази вчені збирали протягом 15 років.

Павло Башинський

Павло Башинський

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