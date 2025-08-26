Креативные предприниматели смогут получить до миллиона гривен гранта на собственное дело: правительство запускает специальные условия

Кабинет министров расширяет программу "Власна Справа", предлагая гранты до 1 млн гривен креативным предпринимателям. Поддержка охватывает кино, дизайн, разработку игр и другие сферы.

Кабинет министров запускает специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей, работающих в сфере кино, дизайна, разработки игр и т.д. Сумма гранта может достигать 1 млн гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства, передает УНН. Детали Сегодня правительство решило запустить специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей - сообщила Свириденко. По ее словам, предприниматели могут получить гранты от государства: 100 тыс. гривен - для фрилансеров-ФЛП;

200 тыс. гривен - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;

500 тыс. гривен - при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;

1 млн гривен - при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30. Новая программа охватывает: кино и видеоиндустрию;

библиотеки, музеи, театры, архитектуру;

дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО;

PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие. "Собственное дело" - одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. За три года ее работы 28 тысяч украинцев получили гранты на начало или развитие собственного дела. Программа также активно поддерживает ветеранов - участники боевых действий получили более двух тысяч грантов", - добавила Свириденко. Напомним Украинцы могут получить до 1 млн грн гранта на открытие или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Программа "Собственное дело" расширена для создания качественных мест дошкольного образования.