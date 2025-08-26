Креативные предприниматели смогут получить до миллиона гривен гранта на собственное дело: правительство запускает специальные условия
Киев • УНН
Кабинет министров расширяет программу "Власна Справа", предлагая гранты до 1 млн гривен креативным предпринимателям. Поддержка охватывает кино, дизайн, разработку игр и другие сферы.
Кабинет министров запускает специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей, работающих в сфере кино, дизайна, разработки игр и т.д. Сумма гранта может достигать 1 млн гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства, передает УНН.
Детали
Сегодня правительство решило запустить специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей
По ее словам, предприниматели могут получить гранты от государства:
- 100 тыс. гривен - для фрилансеров-ФЛП;
- 200 тыс. гривен - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;
- 500 тыс. гривен - при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;
- 1 млн гривен - при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.
Новая программа охватывает:
- кино и видеоиндустрию;
- библиотеки, музеи, театры, архитектуру;
- дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО;
- PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие.
"Собственное дело" - одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
За три года ее работы 28 тысяч украинцев получили гранты на начало или развитие собственного дела.
Программа также активно поддерживает ветеранов - участники боевых действий получили более двух тысяч грантов", - добавила Свириденко.
Напомним
Украинцы могут получить до 1 млн грн гранта на открытие или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Программа "Собственное дело" расширена для создания качественных мест дошкольного образования.