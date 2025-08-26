$41.430.15
Креативные предприниматели смогут получить до миллиона гривен гранта на собственное дело: правительство запускает специальные условия

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Кабинет министров расширяет программу "Власна Справа", предлагая гранты до 1 млн гривен креативным предпринимателям. Поддержка охватывает кино, дизайн, разработку игр и другие сферы.

Креативные предприниматели смогут получить до миллиона гривен гранта на собственное дело: правительство запускает специальные условия

Кабинет министров запускает специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей, работающих в сфере кино, дизайна, разработки игр и т.д. Сумма гранта может достигать 1 млн гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня правительство решило запустить специальные условия по программе "Собственное дело" для креативных предпринимателей

- сообщила Свириденко. 

По ее словам, предприниматели могут получить гранты от государства:

  • 100 тыс. гривен - для фрилансеров-ФЛП;
    • 200 тыс. гривен - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;
      • 500 тыс. гривен - при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;
        • 1 млн гривен - при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.

          Новая программа охватывает:

          • кино и видеоиндустрию;
            • библиотеки, музеи, театры, архитектуру;
              • дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО;
                • PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность, например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и другие.

                  "Собственное дело" - одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

                  За три года ее работы 28 тысяч украинцев получили гранты на начало или развитие собственного дела.

                  Программа также активно поддерживает ветеранов - участники боевых действий получили более двух тысяч грантов", - добавила Свириденко.

                  Напомним

                   Украинцы могут получить до 1 млн грн гранта на открытие или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Программа "Собственное дело" расширена для создания качественных мест дошкольного образования.

                  Павел Башинский

                  Экономика
                  Образование
                  Ребенок
                  Гривна
                  Юлия Свириденко
                  Украина