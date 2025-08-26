Креативні підприємці зможуть отримати до мільйона гривень гранту на власну справу: уряд запускає спеціальні умови

Кабінет міністрів запускає спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців, які працюють у сфері кіно, дизайну, розробці ігор тощо. Сума гранту може сягнути до 1 млн гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання уряду, передає УНН.

