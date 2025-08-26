Креативні підприємці зможуть отримати до мільйона гривень гранту на власну справу: уряд запускає спеціальні умови
Київ • УНН
Кабінет міністрів розширює програму "Власна Справа", пропонуючи гранти до 1 млн гривень креативним підприємцям. Підтримка охоплює кіно, дизайн, розробку ігор та інші сфери.
Кабінет міністрів запускає спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців, які працюють у сфері кіно, дизайну, розробці ігор тощо. Сума гранту може сягнути до 1 млн гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Сьогодні уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців
За її словами, підприємці можуть отримати гранти від держави:
- 100 тис. гривень - для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. гривень - для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
- 500 тис. гривень - за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн гривень - за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.
Нова програма охоплює:
- кіно та відеоіндустрію;
- бібліотеки, музеї, театри, архітектуру;
- дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ;
- PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.
"Власна справа" - одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу.
За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи.
Програма також активно підтримує ветеранів - учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів", - додала Свириденко.
Нагадаємо
Українці можуть отримати до 1 млн грн гранту на відкриття або розвиток приватних дитсадків, ясел та центрів розвитку дітей. Програма "Власна справа" розширена для створення якісних місць дошкільної освіти.