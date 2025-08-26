Креативні підприємці зможуть отримати до мільйона гривень гранту на власну справу: уряд запускає спеціальні умови

$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 12186 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 18641 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 19159 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 68468 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 116725 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 105429 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 49446 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 146217 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61216 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55378 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
26 серпня, 08:06
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД
26 серпня, 10:30
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
26 серпня, 11:34
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
13:17
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 12242 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
14:05
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 68550 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 105488 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
26 серпня, 08:06
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Бельгія
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків
17:52
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
13:17
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
26 серпня, 06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33
Боєприпаси
Долар США
Євро
Гривня
Безпілотний літальний апарат

Креативні підприємці зможуть отримати до мільйона гривень гранту на власну справу: уряд запускає спеціальні умови

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Кабінет міністрів розширює програму "Власна Справа", пропонуючи гранти до 1 млн гривень креативним підприємцям. Підтримка охоплює кіно, дизайн, розробку ігор та інші сфери.

Креативні підприємці зможуть отримати до мільйона гривень гранту на власну справу: уряд запускає спеціальні умови

Кабінет міністрів запускає спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців, які працюють у сфері кіно, дизайну, розробці ігор тощо. Сума гранту може сягнути до 1 млн гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців

- повідомила Свириденко. 

За її словами, підприємці можуть отримати гранти від держави:

  • 100 тис. гривень - для фрілансерів-ФОПів;
    • 200 тис. гривень - для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
      • 500 тис. гривень - за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
        • 1 млн гривень - за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

          Нова програма охоплює:

          • кіно та відеоіндустрію;
            • бібліотеки, музеї, театри, архітектуру;
              • дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ;
                • PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

                  "Власна справа" - одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу.

                  За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи.

                  Програма також активно підтримує ветеранів - учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів", - додала Свириденко.

                   Українці можуть отримати до 1 млн грн гранту на відкриття або розвиток приватних дитсадків, ясел та центрів розвитку дітей. Програма "Власна справа" розширена для створення якісних місць дошкільної освіти.

                  Павло Башинський

                  Економіка
                  Освіта
                  Дитина
                  Гривня
                  Юлія Свириденко
                  Україна