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Українці зможуть отримати до мільйона гривень гранту для відкриття дитсадка

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

Українці можуть отримати до 1 млн грн гранту на відкриття або розвиток приватних дитсадків, ясел та центрів розвитку дітей. Програма «Власна справа» розширена для створення якісних місць дошкільної освіти.

Українці зможуть отримати до мільйона гривень гранту для відкриття дитсадка

Українці зможуть отримати грант до 1 млн грн на відкриття приватних дитсадочків у межах розширеної урядом грантової програми "Власна справа", повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Грант до 1 млн грн - на створення або розвиток приватних дитсадків, ясел і центрів розвитку дітей. Уряд розширив програму мікрогрантів "Власна справа". Мета - створити більше якісних і безпечних місць для дошкільної освіти, щоб батьки могли працювати, будувати кар’єру або розвивати бізнес

- повідомили у Мінекономіки.

У межах програми, як вказано, можна отримати:

  • до 500 тис. грн - зі створенням не менше 2-х робочих місць;
    • від 500 тисяч до 1 млн грн - 4-х робочих місць і співфінансуванням 70/30, де 70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера.

      Грантові кошти можна витратити на:

      • ремонт і облаштування приміщень;
        • придбання обладнання (меблі, техніка, навчальні матеріали, іграшки);
          • послуги маркетингу і реклами;
            • транспорт для потреб закладу;
              • запуск по франшизі;
                • оренда приміщення, обладнання, ділянки;
                  • лізинг обладнання.

                    Подати заявку можна через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

                    Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19.06.25, 11:45 • 212519 переглядiв

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

                    СуспільствоЕкономікаОсвіта
                    Дія (сервіс)
                    Україна
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