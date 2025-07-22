Українці зможуть отримати до мільйона гривень гранту для відкриття дитсадка
Київ • УНН
Українці можуть отримати до 1 млн грн гранту на відкриття або розвиток приватних дитсадків, ясел та центрів розвитку дітей. Програма «Власна справа» розширена для створення якісних місць дошкільної освіти.
Українці зможуть отримати грант до 1 млн грн на відкриття приватних дитсадочків у межах розширеної урядом грантової програми "Власна справа", повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.
Грант до 1 млн грн - на створення або розвиток приватних дитсадків, ясел і центрів розвитку дітей. Уряд розширив програму мікрогрантів "Власна справа". Мета - створити більше якісних і безпечних місць для дошкільної освіти, щоб батьки могли працювати, будувати кар’єру або розвивати бізнес
У межах програми, як вказано, можна отримати:
- до 500 тис. грн - зі створенням не менше 2-х робочих місць;
- від 500 тисяч до 1 млн грн - 4-х робочих місць і співфінансуванням 70/30, де 70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера.
Грантові кошти можна витратити на:
- ремонт і облаштування приміщень;
- придбання обладнання (меблі, техніка, навчальні матеріали, іграшки);
- послуги маркетингу і реклами;
- транспорт для потреб закладу;
- запуск по франшизі;
- оренда приміщення, обладнання, ділянки;
- лізинг обладнання.
Подати заявку можна через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19.06.25, 11:45 • 212519 переглядiв