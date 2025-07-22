Українці зможуть отримати до мільйона гривень гранту для відкриття дитсадка

Українці зможуть отримати грант до 1 млн грн на відкриття приватних дитсадочків у межах розширеної урядом грантової програми "Власна справа", повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Грант до 1 млн грн - на створення або розвиток приватних дитсадків, ясел і центрів розвитку дітей. Уряд розширив програму мікрогрантів "Власна справа". Мета - створити більше якісних і безпечних місць для дошкільної освіти, щоб батьки могли працювати, будувати кар’єру або розвивати бізнес - повідомили у Мінекономіки.

У межах програми, як вказано, можна отримати:

до 500 тис. грн - зі створенням не менше 2-х робочих місць;

від 500 тисяч до 1 млн грн - 4-х робочих місць і співфінансуванням 70/30, де 70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера.

Грантові кошти можна витратити на:

ремонт і облаштування приміщень;

придбання обладнання (меблі, техніка, навчальні матеріали, іграшки);

послуги маркетингу і реклами;

транспорт для потреб закладу;

запуск по франшизі;

оренда приміщення, обладнання, ділянки;

лізинг обладнання.

Подати заявку можна через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

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