Украинцы смогут получить до миллиона гривен гранта для открытия детского сада
Киев • УНН
Украинцы могут получить до 1 млн грн гранта на открытие или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Программа «Собственное дело» расширена для создания качественных мест дошкольного образования.
Украинцы смогут получить грант до 1 млн грн на открытие частных детских садов в рамках расширенной правительством грантовой программы "Собственное дело", сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
Грант до 1 млн грн – на создание или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Правительство расширило программу микрогрантов "Собственное дело". Цель – создать больше качественных и безопасных мест для дошкольного образования, чтобы родители могли работать, строить карьеру или развивать бизнес
В рамках программы, как указано, можно получить:
- до 500 тыс. грн – с созданием не менее 2-х рабочих мест;
- от 500 тысяч до 1 млн грн – 4-х рабочих мест и софинансированием 70/30, где 70% – средства гранта, 30% – средства грантополучателя.
Грантовые средства можно потратить на:
- ремонт и обустройство помещений;
- приобретение оборудования (мебель, техника, учебные материалы, игрушки);
- услуги маркетинга и рекламы;
- транспорт для нужд учреждения;
- запуск по франшизе;
- аренда помещения, оборудования, участка;
- лизинг оборудования.
Подать заявку можно через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19.06.25, 11:45 • 212519 просмотров