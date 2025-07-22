Украинцы смогут получить до миллиона гривен гранта для открытия детского сада

Украинцы смогут получить грант до 1 млн грн на открытие частных детских садов в рамках расширенной правительством грантовой программы "Собственное дело", сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Грант до 1 млн грн – на создание или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Правительство расширило программу микрогрантов "Собственное дело". Цель – создать больше качественных и безопасных мест для дошкольного образования, чтобы родители могли работать, строить карьеру или развивать бизнес - сообщили в Минэкономики.

В рамках программы, как указано, можно получить:

до 500 тыс. грн – с созданием не менее 2-х рабочих мест;

от 500 тысяч до 1 млн грн – 4-х рабочих мест и софинансированием 70/30, где 70% – средства гранта, 30% – средства грантополучателя.

Грантовые средства можно потратить на:

ремонт и обустройство помещений;

приобретение оборудования (мебель, техника, учебные материалы, игрушки);

услуги маркетинга и рекламы;

транспорт для нужд учреждения;

запуск по франшизе;

аренда помещения, оборудования, участка;

лизинг оборудования.

Подать заявку можно через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

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