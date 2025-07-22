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Украинцы смогут получить до миллиона гривен гранта для открытия детского сада

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Украинцы могут получить до 1 млн грн гранта на открытие или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Программа «Собственное дело» расширена для создания качественных мест дошкольного образования.

Украинцы смогут получить до миллиона гривен гранта для открытия детского сада

Украинцы смогут получить грант до 1 млн грн на открытие частных детских садов в рамках расширенной правительством грантовой программы "Собственное дело", сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Грант до 1 млн грн – на создание или развитие частных детских садов, яслей и центров развития детей. Правительство расширило программу микрогрантов "Собственное дело". Цель – создать больше качественных и безопасных мест для дошкольного образования, чтобы родители могли работать, строить карьеру или развивать бизнес

- сообщили в Минэкономики.

В рамках программы, как указано, можно получить:

  • до 500 тыс. грн – с созданием не менее 2-х рабочих мест;
    • от 500 тысяч до 1 млн грн – 4-х рабочих мест и софинансированием 70/30, где 70% – средства гранта, 30% – средства грантополучателя.

      Грантовые средства можно потратить на:

      • ремонт и обустройство помещений;
        • приобретение оборудования (мебель, техника, учебные материалы, игрушки);
          • услуги маркетинга и рекламы;
            • транспорт для нужд учреждения;
              • запуск по франшизе;
                • аренда помещения, оборудования, участка;
                  • лизинг оборудования.

                    Подать заявку можно через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

                    Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19.06.25, 11:45 • 212519 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоЭкономикаОбразование
                    Дія (сервис)
                    Украина
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