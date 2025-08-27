"Содержательный разговор": Ермак на встрече с премьером Катара обсудил гарантии безопасности и мирный процесс
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились с премьер-министром Катара. Обсуждались итоги саммита в Вашингтоне, мирный процесс и гарантии безопасности для Украины.
Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак сообщил, что вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провел встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, передает УНН.
Содержательный разговор: итоги саммита лидеров в Вашингтоне, апдейт по мирному процессу, детали гарантий безопасности для Украины
По его словам, отдельное внимание уделили гуманитарному треку – поблагодарили Катар за очень конкретную помощь в возвращении незаконно перемещенных украинских детей.
"Наша главная цель остается неизменной – устойчивый и справедливый мир. Украина продолжает демонстрировать всему миру свою последовательную позицию", - добавил руководитель ОП Украины.
В итоге он заявил, что впереди запланированы встречи в ряде других стран.
Напомним
Президент Зеленский сообщил о предстоящих контактах с Турцией и странами Европы относительно площадок для переговоров с Россией. Украина готова быстро работать над окончанием войны, но ожидает подтверждения от партнеров и давления на РФ.
Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"22.08.25, 20:03 • 3773 просмотра