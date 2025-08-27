"Содержательный разговор": Ермак на встрече с премьером Катара обсудил гарантии безопасности и мирный процесс

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
17:12 • 34506 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 68044 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46086 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 107669 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136143 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134279 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55207 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152162 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63096 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56463 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Загадочный луч света в небе над Украиной: астроном объяснил, что это былоVideo26 августа, 12:23 • 5092 просмотра
Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"26 августа, 12:31 • 7704 просмотра
Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26 августа, 13:00 • 6754 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 58913 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 37663 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 34505 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 37710 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 107665 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134278 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 166548 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Тейлор Свифт
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Европа
Люксембург
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 3448 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 58955 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 110779 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 133198 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 61416 просмотра
Гривна
Боеприпасы
Доллар США
Беспилотный летательный аппарат
Евро

"Содержательный разговор": Ермак на встрече с премьером Катара обсудил гарантии безопасности и мирный процесс

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились с премьер-министром Катара. Обсуждались итоги саммита в Вашингтоне, мирный процесс и гарантии безопасности для Украины.

"Содержательный разговор": Ермак на встрече с премьером Катара обсудил гарантии безопасности и мирный процесс

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак сообщил, что вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провел встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, передает УНН.

Содержательный разговор: итоги саммита лидеров в Вашингтоне, апдейт по мирному процессу, детали гарантий безопасности для Украины

- написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, отдельное внимание уделили гуманитарному треку – поблагодарили Катар за очень конкретную помощь в возвращении незаконно перемещенных украинских детей.

"Наша главная цель остается неизменной – устойчивый и справедливый мир. Украина продолжает демонстрировать всему миру свою последовательную позицию", - добавил руководитель ОП Украины.

В итоге он заявил, что впереди запланированы встречи в ряде других стран.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о предстоящих контактах с Турцией и странами Европы относительно площадок для переговоров с Россией. Украина готова быстро работать над окончанием войны, но ожидает подтверждения от партнеров и давления на РФ.

Вита Зеленецкая

