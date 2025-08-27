"Змістовна розмова": Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися з прем'єр-міністром Катару. Обговорювалися підсумки саміту у Вашингтоні, мирний процес та гарантії безпеки для України.
Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів зустріч із прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Держави Катар шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, передає УНН.
Змістовна розмова: підсумки саміту лідерів у Вашингтоні, апдейт щодо мирного процесу, деталі гарантій безпеки для України
За його словами, окрему увагу приділили гуманітарному треку – подякували Катару за дуже конкретну допомогу у поверненні незаконно переміщених українських дітей.
"Наша головна мета лишається незмінною – сталий і справедливий мир. Україна продовжує демонструвати всьому світу свою послідовну позицію", - додав керівник ОП України.
У підсумку він заявив, що попереду заплановані зустрічі в низці інших країн.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про майбутні контакти з Туреччиною та країнами Європи щодо майданчиків для переговорів з Росією. Україна готова швидко працювати над закінченням війни, але очікує підтвердження від партнерів та тиску на РФ.
