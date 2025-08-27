"Змістовна розмова": Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
17:12 • 34582 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 68134 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46147 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 107770 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136202 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134343 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55221 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152178 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63103 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56465 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
71%
750мм
Популярнi новини
Загадковий промінь світла в небі над Україною: астроном пояснив, що це булоVideo26 серпня, 12:23 • 5166 перегляди
Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"26 серпня, 12:31 • 7794 перегляди
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26 серпня, 13:00 • 6836 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 58985 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 37748 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 34587 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 37793 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 107773 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134345 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 166595 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Люксембург
Європа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 3502 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 59022 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 110809 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 133227 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 61439 перегляди
Актуальне
Гривня
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Євро
Долар США

"Змістовна розмова": Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися з прем'єр-міністром Катару. Обговорювалися підсумки саміту у Вашингтоні, мирний процес та гарантії безпеки для України.

"Змістовна розмова": Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів зустріч із прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Держави Катар шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, передає УНН.

Змістовна розмова: підсумки саміту лідерів у Вашингтоні, апдейт щодо мирного процесу, деталі гарантій безпеки для України

- написав Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, окрему увагу приділили гуманітарному треку – подякували Катару за дуже конкретну допомогу у поверненні незаконно переміщених українських дітей.

"Наша головна мета лишається незмінною – сталий і справедливий мир. Україна продовжує демонструвати всьому світу свою послідовну позицію", - додав керівник ОП України.

У підсумку він заявив, що попереду заплановані зустрічі в низці інших країн.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про майбутні контакти з Туреччиною та країнами Європи щодо майданчиків для переговорів з Росією. Україна готова швидко працювати над закінченням війни, але очікує підтвердження від партнерів та тиску на РФ.

Єрмак: "Думаю, що перші драфти гарантій безпеки для України ми побачимо наступного тижня" 22.08.25, 20:03 • 3773 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Дитина
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Вашингтон
Андрій Єрмак
Катар
Європа
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна