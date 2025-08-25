$41.280.07
Дети в неблагополучных районах в 20 раз чаще получают огнестрельные ранения - исследование

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Новое исследование показало, что дети из неблагополучных районов в 20 раз чаще госпитализируются с огнестрельными ранениями. Чаще всего причиной являются непреднамеренные случаи, связанные с неправильным обращением с оружием.

Дети в неблагополучных районах в 20 раз чаще получают огнестрельные ранения - исследование

Дети, растущие в неблагополучных районах, сталкиваются с гораздо более высокой опасностью получить ранения от огнестрельного оружия. Новое исследование в США выявило: в зонах с "очень низкими возможностями" вероятность госпитализации ребенка из-за огнестрельного ранения в 20 раз выше, чем в наиболее обеспеченных общинах. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Ключевые результаты исследования

В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, проанализированы данные почти 7 тысяч случаев детских огнестрельных ранений во Флориде, Мэриленде, Нью-Йорке и Висконсине (2016-2021 годы).

В Мэриленде риск для детей из неблагополучных районов был в 20 раз больше, в Висконсине – в 19 раз, в Нью-Йорке – в 16 раз, во Флориде – в 8 раз.

Чаще всего причиной госпитализаций были непреднамеренные случаи (57–63%) – неправильное обращение с оружием, случайные выстрелы.

Нападения составляли 32–39% ранений, а самопричиненные травмы – 1–7%.

Чем меньше возможностей имеет ребенок в своем районе, тем больше его шансы попасть в больницу с огнестрельным ранением

- объясняет соавтор исследования доктор Мехул Раваль, детский хирург из Чикаго.

Исследователи подчеркивают: большинство таких случаев можно было бы предотвратить. Безопасное хранение оружия, образовательные программы и законы об ограничении доступа детей к огнестрельному оружию уже продемонстрировали снижение уровня случайных смертей.

Это исследование стало первым, показавшим прямую зависимость между социально-экономическими условиями и вероятностью детских огнестрельных ранений.

Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедии25.08.25, 09:33 • 10947 просмотров

Степан Гафтко

