Дети в неблагополучных районах в 20 раз чаще получают огнестрельные ранения - исследование
Киев • УНН
Новое исследование показало, что дети из неблагополучных районов в 20 раз чаще госпитализируются с огнестрельными ранениями. Чаще всего причиной являются непреднамеренные случаи, связанные с неправильным обращением с оружием.
Дети, растущие в неблагополучных районах, сталкиваются с гораздо более высокой опасностью получить ранения от огнестрельного оружия. Новое исследование в США выявило: в зонах с "очень низкими возможностями" вероятность госпитализации ребенка из-за огнестрельного ранения в 20 раз выше, чем в наиболее обеспеченных общинах. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.
Ключевые результаты исследования
В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, проанализированы данные почти 7 тысяч случаев детских огнестрельных ранений во Флориде, Мэриленде, Нью-Йорке и Висконсине (2016-2021 годы).
В Мэриленде риск для детей из неблагополучных районов был в 20 раз больше, в Висконсине – в 19 раз, в Нью-Йорке – в 16 раз, во Флориде – в 8 раз.
Чаще всего причиной госпитализаций были непреднамеренные случаи (57–63%) – неправильное обращение с оружием, случайные выстрелы.
Нападения составляли 32–39% ранений, а самопричиненные травмы – 1–7%.
Чем меньше возможностей имеет ребенок в своем районе, тем больше его шансы попасть в больницу с огнестрельным ранением
Исследователи подчеркивают: большинство таких случаев можно было бы предотвратить. Безопасное хранение оружия, образовательные программы и законы об ограничении доступа детей к огнестрельному оружию уже продемонстрировали снижение уровня случайных смертей.
Это исследование стало первым, показавшим прямую зависимость между социально-экономическими условиями и вероятностью детских огнестрельных ранений.
