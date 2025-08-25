Діти в неблагополучних районах у 20 разів частіше отримують вогнепальні поранення - дослідження

Діти, які зростають у неблагополучних районах, стикаються з набагато вищою небезпекою отримати поранення від вогнепальної зброї. Нове дослідження у США виявило: у зонах із "дуже низькими можливостями" ймовірність госпіталізації дитини через вогнепальне поранення у 20 разів вища, ніж у найбільш забезпечених громадах. Про це повідомляє Мedical Хpress, пише УНН.

Ключові результати дослідження

У дослідженні, опублікованому у журналі Pediatrics, проаналізовано дані майже 7 тисяч випадків дитячих вогнепальних поранень у Флориді, Меріленді, Нью-Йорку та Вісконсині (2016-2021 роки).

У Меріленді ризик для дітей із неблагополучних районів був у 20 разів більший, у Вісконсині – у 19 разів, у Нью-Йорку – у 16 разів, у Флориді – у 8 разів.

Найчастіше причиною госпіталізацій були ненавмисні випадки (57–63%) – неправильне поводження зі зброєю, випадкові постріли.

Напади становили 32–39% поранень, а самозавдані травми – 1–7%.

Чим менше можливостей має дитина у своєму районі, тим більші її шанси потрапити до лікарні з вогнепальним пораненням - пояснює співавтор дослідження доктор Мехул Раваль, дитячий хірург із Чикаго.

Дослідники наголошують: більшість таких випадків можна було б попередити. Безпечне зберігання зброї, освітні програми та закони про обмеження доступу дітей до вогнепальної зброї вже продемонстрували зниження рівня випадкових смертей.

Це дослідження стало першим, що показало пряму залежність між соціально-економічними умовами та ймовірністю дитячих вогнепальних поранень.

