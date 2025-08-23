В Харькове внедорожник столкнулся с троллейбусом и автобусом, пострадали 8 человек
В Харькове на проспекте Героев Харькова произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. В результате аварии госпитализированы восемь человек, включая 16-летнюю девушку.
По данным правоохранителей, травмированы шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка, а также водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульная полиция. Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.
В Харькове 16 августа водитель Nissan выехала на тротуар, сбив 20-летнюю женщину и ее пятимесячного ребенка. Пострадавших доставили в больницу с травмами.
