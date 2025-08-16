Водійка Nissan у Харкові збила жінку з немовлям на тротуарі
Київ • УНН
У Харкові 16 серпня водійка Nissan виїхала на тротуар, збивши 20-річну жінку та її п'ятимісячну дитину. Постраждалих доставили до лікарні з травмами.
У Харкові водійка на Nіssаn виїхала на тротуар та збила 20-річну жінку та її п'ятимісячну дитину, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
Аварія сталася 16 серпня близько 14:00 на проспекті Ювілейному в місті Харків.
Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля Nіssаn здійснила заїзд на тротуар, по якому йшли пішоходи. Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та п'ятимісячний малюк. Постраждалих з травмами доставили до лікарні.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція.
Додамо
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.