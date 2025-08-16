$41.450.00
13:32
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Водійка Nissan у Харкові збила жінку з немовлям на тротуарі

Київ • УНН

 1544 перегляди

У Харкові 16 серпня водійка Nissan виїхала на тротуар, збивши 20-річну жінку та її п'ятимісячну дитину. Постраждалих доставили до лікарні з травмами.

Водійка Nissan у Харкові збила жінку з немовлям на тротуарі

У Харкові водійка на Nіssаn виїхала на тротуар та збила 20-річну жінку та її п'ятимісячну дитину, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Аварія сталася 16 серпня близько 14:00 на проспекті Ювілейному в місті Харків.

Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля Nіssаn здійснила заїзд на тротуар, по якому йшли пішоходи. Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та п'ятимісячний малюк. Постраждалих з травмами доставили до лікарні. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція.

Водій відомої блогерки наїхав на 4 людей на тротуарі у Києві, потерпілі заявляють про бездіяльність поліції12.10.24, 20:02 • 21803 перегляди

Додамо

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПАвто
Дитина
Національна поліція України
Харківська область
Nissan
Харків