Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре
В Харькове 16 августа водитель Nissan выехала на тротуар, сбив 20-летнюю женщину и ее пятимесячного ребенка. Пострадавших доставили в больницу с травмами.
Авария произошла 16 августа около 14:00 на проспекте Юбилейном в городе Харьков.
Авария произошла 16 августа около 14:00 на проспекте Юбилейном в городе Харьков.
Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Nissan совершила заезд на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате аварии пострадали 20-летняя женщина и пятимесячный малыш. Пострадавших с травмами доставили в больницу.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульная полиция.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.