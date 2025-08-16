Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре

$41.450.00
13:32 • 19355 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 32510 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 32188 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 36477 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 37572 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 43470 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 224418 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 200646 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 155874 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 143801 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубио: Россию и США ждет долгий путь, но прогресс достигнут16 августа, 08:01 • 18798 просмотра
Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению16 августа, 09:01 • 7948 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo16 августа, 09:33 • 25246 просмотра
В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известноVideo13:01 • 11322 просмотра
Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской КазаниPhoto14:03 • 7028 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 313265 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 270330 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 275319 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 283853 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 363352 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 33297 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 30095 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 163246 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 241131 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 174049 просмотра
Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре

Киев • УНН

 • 3176 просмотра

В Харькове 16 августа водитель Nissan выехала на тротуар, сбив 20-летнюю женщину и ее пятимесячного ребенка. Пострадавших доставили в больницу с травмами.

Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре

В Харькове водитель Nissan выехала на тротуар и сбила 20-летнюю женщину и ее пятимесячного ребенка, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Авария произошла 16 августа около 14:00 на проспекте Юбилейном в городе Харьков.

Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Nissan совершила заезд на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате аварии пострадали 20-летняя женщина и пятимесячный малыш. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульная полиция.

Водитель известной блогерки наехал на 4 человек на тротуаре в Киеве, пострадавшие заявляют о бездействии полиции12.10.24, 20:02 • 21810 просмотров

Добавим

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПАвто
Ребенок
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Nissan
Харьков