Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре

В Харькове водитель Nissan выехала на тротуар и сбила 20-летнюю женщину и ее пятимесячного ребенка, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Авария произошла 16 августа около 14:00 на проспекте Юбилейном в городе Харьков.

Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Nissan совершила заезд на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате аварии пострадали 20-летняя женщина и пятимесячный малыш. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульная полиция.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.