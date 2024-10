Водитель известной блогерки наехал на 4 человек на тротуаре в Киеве, пострадавшие заявляют о бездействии полиции

Продюсер Яна Теранис написала, что водитель блогерки Лидии Сметаны наехал на ее друзей, находившихся на уличной площадке кафе в Киеве. По словам пострадавших они столкнулись с бездействием полиции. Об этом УНН пишет со ссылкой на соцсети участников происшествия.

Детали

В соцсетях Яна Теранис опубликовала видео с камер наблюдения кафе, где зафиксирован момент наезда автомобиля на людей, находившихся за столиками.

"Вчера в меня и моих друзей прямо в центре города на летней террасе въехал мерседес, владельцем которого является известный блогер lidiya.smetana (за рулем был ее водитель). Из-за бездействия полиции хотим придать огласке эту ситуацию", - написала одна из пострадавших по имени Мария.

В посте она описывает ситуацию, произошедшую вечером 10 октября на ул. Саксаганского. По ее словам, "мерседес" наехал на металлические столбики и клумбы, а затем въехал в людей и резко затормозил. От удара люди упали на землю, но самостоятельно поднялись. Водитель в то время осматривал авто и сказал, что "он из команды ОЭ и его отмажут". Однако, по ее словам, в команде это опровергли и оказали содействие пострадавшим.

Также она говорит, что хоть и смогла встать после удара, но почти сразу потеряла сознание. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга. У других пострадавших - травмы ног и туловища.

Владелица бренда One by One Лидия Сметана также подтвердила факт ДТП с участием ее личного водителя, который управлял "мерседесом". Она отметила, что водитель вез вещи во Дворец спорта, где проходил концерт "Океана Эльзы", не справился с управлением и въехал в площадку кафе. Говорит, что находится на связи с пострадавшими.

