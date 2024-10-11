У центрі Києва водій напав на інспекторку з паркування після зауваження - КМДА
Київ • УНН
На вул. Пирогова водій напав на інспекторку з паркування, яка зробила йому зауваження за неправильну стоянку. Інцидент зафіксовано на камеру, поліція розглядає заяву про напад.
У центрі Києва водій, який припаркувався з порушеннями, напав на інспекторку з паркування, яка зробила йому зауваження за неправильну стоянку. Інцидент зафіксовано на камеру, до справи підключили поліцію, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
У центрі міста водій, який припаркувався з порушеннями, напав на інспекторку з паркування. Інцидент стався сьогодні близько 10:00 на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Тойота Хайлендер за стоянку біля проїзду. Водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення. Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці
Як зазначається, на місце оперативно викликано поліцію. "Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група. Деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки", - ідеться у повідомленні.
"Закликаємо правоохоронні органи справедливо розглянути поведінку водія автомобіля та вжити заходів відповідно до чинного законодавства", - наголосили у КМДА.
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