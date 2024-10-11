В центре Киева водитель напал на инспектора парковки после замечания - КГГА
Киев • УНН
На ул. Пирогова водитель напал на инспектора парковки, которая сделала ему замечание за неправильную стоянку. Инцидент зафиксирован на камеру, полиция рассматривает заявление о нападении.
В центре Киева водитель, который припарковался с нарушениями, напал на инспектора по парковке, которая сделала ему замечание за неправильную стоянку. Инцидент зафиксирован на камеру, к делу подключили полицию, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
В центре города водитель, который припарковался с нарушениями, напал на инспектора по парковке. Инцидент произошел сегодня около 10:00 на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Тойота Хайлендер за стоянку возле проезда. Водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении. Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке
Как отмечается, на место оперативно вызвана полиция. "Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа. Детали инцидента зафиксированы на бодикамеру инспектора", - говорится в сообщении.
"Призываем правоохранительные органы справедливо рассмотреть поведение водителя автомобиля и принять меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в КГГА.
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