В Киевской области полицейский выстрелил в нападавшего с топором, мужчина умер, начато производство и служебное расследование - полиция
Киев • УНН
В Броварском районе во время вызова о домашнем насилии мужчина напал на полицейских с топором. Правоохранитель застрелил нападавшего после предупредительного выстрела. Начато уголовное производство.
В Киевской области, в Броварском районе, во время вызова о домашнем насилии мужчина бросился на полицейских с топором. Правоохранитель выстрелил в нападавшего после предупредительного выстрела, мужчина умер, начато уголовное производство и служебное расследование, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, сегодня, 9 октября, правоохранители Броварского управления полиции Киевщины прибыли на вызов по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе.
"Предварительно полицейские выяснили, что 23-летний правонарушитель ведет себя агрессивно и угрожает матери топором. Когда полицейские зашли в дом, обидчик бросился с топором на правоохранителей. Сотрудник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, осуществив выстрел вверх. Однако, мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападавшего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако, мужчина скончался", - сообщили в полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
"Также Главным управлением Национальной полиции в Киевской области назначено служебное расследование относительно действий полицейских", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства инцидента.
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