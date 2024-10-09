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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области полицейский выстрелил в нападавшего с топором, мужчина умер, начато производство и служебное расследование - полиция

В Киевской области полицейский выстрелил в нападавшего с топором, мужчина умер, начато производство и служебное расследование - полиция

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:59  •  5610 просмотра

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В Броварском районе во время вызова о домашнем насилии мужчина напал на полицейских с топором. Правоохранитель застрелил нападавшего после предупредительного выстрела. Начато уголовное производство.

В Киевской области, в Броварском районе, во время вызова о домашнем насилии мужчина бросился на полицейских с топором. Правоохранитель выстрелил в нападавшего после предупредительного выстрела, мужчина умер, начато уголовное производство и служебное расследование, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня, 9 октября, правоохранители Броварского управления полиции Киевщины прибыли на вызов по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе.

"Предварительно полицейские выяснили, что 23-летний правонарушитель ведет себя агрессивно и угрожает матери топором.  Когда полицейские зашли в дом, обидчик бросился с топором на правоохранителей. Сотрудник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, осуществив выстрел вверх. Однако, мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападавшего. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако, мужчина скончался", - сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

"Также Главным управлением Национальной полиции в Киевской области назначено служебное расследование относительно действий полицейских", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства инцидента.

В Одесской области пьяная компания напала на полицейских, правоохранитель выстрелил одному в ногу8 сентября 2024, 13:39 • 19271 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
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