В Одесской области пьяная компания напала на полицейских, правоохранитель выстрелил одному в ногу

В Одесской области компания пьяных мужчин буянили в больнице, а затем убегали от полицейских, однако их догнали. Водитель и четверо пассажиров транспортного средства сразу начали конфликт с полицейскими и бросились в драку. В результате один человек получил огнестрельное ранение ноги, а двое полицейских - телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

«Установлено, что наряд полиции прибыл в городскую больницу на вызов персонала с просьбой успокоить пьяных посетителей, которые агрессивно себя ведут. Нарушители покинули лечебное учреждение на собственном автомобиле, как только увидели правоохранителей, прибывших на вызов. Впрочем, машину беглецов полиция заблокировала в одном из микрорайонов города», - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель и четверо пассажиров транспортного средства сразу начали конфликт с полицейскими, высказывались нецензурной бранью, на замечания и просьбы успокоиться не реагировали, а впоследствии вообще бросились в драку.

«Один из полицейских предупредил нападавших о возможном применении оружия и сделал из табельного пистолета два предупредительных выстрела в гору. Впрочем, один из злоумышленников потянулся к его пистолету, поэтому правоохранитель выстрелил одному из злоумышленников в ногу. Раненого правонарушителя доставили в больницу», - информирует полиция.

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Во время нападения злоумышленников и их задержания оба полицейских получили телесные повреждения, и тоже находятся в медицинском учреждении.

«По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. За это преступление правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое фигурантов в возрасте 19-ти, 20-ти и 23-х лет задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках производства будет устанавливаться роль каждого участника события в конфликте, после чего будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации по статье 296 УКУ - хулиганство.

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Также будет дана оценка действиям полицейских.

Кроме этого, в отношении водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, полицейские составили протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.