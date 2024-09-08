На Одещині п'яна компанія напала на поліцейських, правоохоронець вистрелив одному в ногу

На Одещині компанія п'яних чоловіків буянили в лікарні, а потім тікали від поліцейськи, проте їх наздогнали. Водій та четверо пасажирів транспортного засобу одразу розпочали конфлікт з поліцейськими та кинулися у бійку. В результаті один чоловік отримав вогнепальне поранення ноги, а двоє поліцейських – тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одещини.

"Встановлено, що наряд поліції прибув до міської лікарні на виклик персоналу з проханням заспокоїти п’яних відвідувачів, які агресивно поводяться. Порушники покинули лікувальний заклад на власному автомобілі, щойно побачили правоохоронців, які прибули на виклик. Втім, автівку втікачів поліція заблокувала в одному з мікрорайонів міста", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, водій та четверо пасажирів транспортного засобу одразу розпочали конфлікт з поліцейськими, висловлювалися нецензурною лайкою, на зауваження та прохання заспокоїтися не реагували, а згодом взагалі кинулися у бійку.

"Один з поліцейських попередив нападників про можливе застосування зброї і зробив з табельного пістолета два попереджувальних постріли в гору. Втім, один із зловмисників потягнувся до його пістолета, тому правоохоронець вистрелив одному зі зловмисників у ногу. Пораненого правопорушника доправили до лікарні", - інформує поліція.

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Під час нападу зловмисників та їх затримання обидва поліцейських зазнали тілесних ушкоджень, і теж перебувають у медичному закладі.

"За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. За цей злочин правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що троє фігурантів віком 19-ти, 20-ти та 23-х років затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В рамках провадження встановлюватиметься роль кожного учасника події в конфлікті, після чого вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію за статтею 296 ККУ - хуліганство.

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Також буде надана оцінка діям поліцейських.

Крім цього, відносно водія, який керував автівкою у стані сп’яніння, поліцейські склали протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.