На Київщині поліцейський вистрелив у нападника з сокирою, чоловік помер, розпочато провадження та службове розслідування - поліція
Київ • УНН
У Броварському районі під час виклику про домашнє насильство чоловік напав на поліцейських з сокирою. Правоохоронець застрелив нападника після попереджувального пострілу. Розпочато кримінальне провадження.
У Київській області, у Броварському районі, під час виклику про домашнє насильство чоловік кинувся на поліцейських з сокирою. Правоохоронець вистрелив у нападника після попереджувального пострілу, чоловік помер, розпочато кримінальне провадження і службове розслідування, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.
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Як повідомляється, сьогодні, 9 жовтня, правоохоронці Броварського управління поліції Київщини прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл в Броварському районі.
"Попередньо поліцейські з’ясували, що 23-річний правопорушник поводиться агресивно та погрожує матері сокирою. Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців. Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору. Однак, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника. Потерпілому негайно викликали швидку допомогу, однак, чоловік помер", - повідомили у поліції.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.
"Також Головним управлінням Національної поліції в Київській області призначено службове розслідування щодо дій поліцейських", - повідомили у поліції.
На місці події працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини інциденту.
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