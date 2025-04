Водій відомої блогерки наїхав на 4 людей на тротуарі у Києві, потерпілі заявляють про бездіяльність поліції

Продюсерка Яна Тераніс написала, що водій блогерки Лідії Сметани наїхав на її друзів, що перебували на вуличному майданчику кафе в Києві. За словами постраждалих вони стикнулися з бездіяльністю поліції. Про це УНН пише з посиланням на соцмережі учасників події.

Деталі

У соцмережах Яна Тераніс опублікувала відео з камер спостереження кафе, де зафіксовано момент наїзду автомобіля на людей, що перебували за столиками.

"Вчора в мене та моїх друзів прямо в центрі міста на літній терасі вʼїхав мерседес, власником якого є відома блогерка lidiya.smetana (за кермом був її водій). Через бездіяльність поліції хочемо надати розголосу цій ситуації", - написала одна з постраждалих на ім’я Марія.

У пості вона описує ситуацію, що сталася ввечері 10 жовтня на вул. Саксаганського. За її словами, "мерседес" наїхав на металеві стовпчики та клумби, а потім в’їхав в людей та різко загальмував. Від удару люди впали на землю, але самостійно підвелися. Водій в той час оглядав авто та сказав, що "він з команди ОЕ і його відмажуть". Проте, за її словами, у команді це спростували та надали сприяння постраждалим.

Також вона каже, що хоч і змогла підвестися після удару, але майже відразу втратила свідомість. У лікарні їй діагностували струс мозку. У інших постраждалих – травми ніг та тулуба.

Власниця бренду One by One Лідія Сметана також підтвердила факт ДТП за участю її особистого водія, який керував "мерседесом". Вона зазначила, що водій віз речі до Палацу спорту, де проходив концерт "Океану Ельзи", не впорався з керуванням та в’їхав у майданчик кафе. Каже, що знаходиться на зв’язку з постраждалими.

