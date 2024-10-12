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Жителька Бучі заявила, що сусід побив її через прохання говорити українською

Київ • УНН

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У Бучі сусід напав на родину, побивши матір і дитину. За словами постраждалої, причиною стало її прохання двомісячної давнини до чоловіка говорити українською мовою.

Жителька Бучі заявила, що сусід побив її через прохання говорити українською

У Бучі в Київській області на родину напав їхній сусід, тому що влітку між ними стався конфлікт й тоді чоловіка закликали говорити українською мовою. В результаті постраждала мати та її дитина. Про це повідомила потерпіла Валентина Буяло та її адвокатка Катерина Українцева, передає УНН

Деталі

Постраждала заявляє, що 10 жовтня 2024 року близько 20 години до них у квартиру постукав сусід. Чоловіка вони неодноразово бачили у дворі, під'їзді, також він є в чаті будинкової групи, тому йому відкрили двері без остраху. 

"Цей Андрій (сусід) без будь-якого діалогу відразу почав наносити удари по голові зі словами: "Тєбє ненравіца как я разгаваріваю? На каком хачу язікє на том і гаварю!" В руках у сусіда був дерев'яний брус, який він взяв заздалегідь із собою. Ця людина навмисно йшла до нас у квартиру чинити з нами розправу!", - написала Буяло у Facebook. 

За її словами, два місяці тому, 3 серпня,  цей чоловік сів за кермо й було схоже, що він на підпитку, й підрізав жінку на дорозі. Тоді чоловік вибачився зрештою й конфлікт був вичерпний. 

Єдине, що я сказала, що потрібно переходити на українську мову. Скільки ще повинно загинути українців, щоб люди почали спілкуватися нашою солов'їною?

- розповіла Буяло.

За її словами, після серпня вони часто зустрічалися у дворі, віталися, інколи спілкувалися, жодного конфлікту  не було.

Два місяці сусід "виношував в голові" помсту, а потім напав на нашу родину. Результат розправи сусідом над моєю сім'єю - це черепно-мозкова травма + струс мозку! Також у мене  інсульт  під питанням. Мене госпіталізували у лікарню. Брусом сусід також наносив удари моєму неповнолітньому сину, який кинувся на захист. Дитина також зазнала травм

- написала Буяло.

Вона повідомила, що на сьогодні поліція відкрила справу у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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