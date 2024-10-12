Жителька Бучі заявила, що сусід побив її через прохання говорити українською

У Бучі в Київській області на родину напав їхній сусід, тому що влітку між ними стався конфлікт й тоді чоловіка закликали говорити українською мовою. В результаті постраждала мати та її дитина. Про це повідомила потерпіла Валентина Буяло та її адвокатка Катерина Українцева, передає УНН.

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Постраждала заявляє, що 10 жовтня 2024 року близько 20 години до них у квартиру постукав сусід. Чоловіка вони неодноразово бачили у дворі, під'їзді, також він є в чаті будинкової групи, тому йому відкрили двері без остраху.

"Цей Андрій (сусід) без будь-якого діалогу відразу почав наносити удари по голові зі словами: "Тєбє ненравіца как я разгаваріваю? На каком хачу язікє на том і гаварю!" В руках у сусіда був дерев'яний брус, який він взяв заздалегідь із собою. Ця людина навмисно йшла до нас у квартиру чинити з нами розправу!", - написала Буяло у Facebook.

За її словами, два місяці тому, 3 серпня, цей чоловік сів за кермо й було схоже, що він на підпитку, й підрізав жінку на дорозі. Тоді чоловік вибачився зрештою й конфлікт був вичерпний.

Єдине, що я сказала, що потрібно переходити на українську мову. Скільки ще повинно загинути українців, щоб люди почали спілкуватися нашою солов'їною? - розповіла Буяло.

За її словами, після серпня вони часто зустрічалися у дворі, віталися, інколи спілкувалися, жодного конфлікту не було.

Два місяці сусід "виношував в голові" помсту, а потім напав на нашу родину. Результат розправи сусідом над моєю сім'єю - це черепно-мозкова травма + струс мозку! Також у мене інсульт під питанням. Мене госпіталізували у лікарню. Брусом сусід також наносив удари моєму неповнолітньому сину, який кинувся на захист. Дитина також зазнала травм - написала Буяло.

Вона повідомила, що на сьогодні поліція відкрила справу у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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