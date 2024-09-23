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У ЦПД спростувала чутки про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську

У ЦПД спростувала чутки про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську

Київ • УНН

 • 39921 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував чутки про побиття "мовного інспектора" в Івано-Франківську. Поліція підтвердила відсутність повідомлень про злочини на мовному ґрунті в місті.

У соціальних мережах поширюється повідомлення про нібито побиття в Івано-Франківську чоловіка, який став "мовним інспектором", але це - фейк. Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

Верифікувавши інформацію в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, Центр повідомляє, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Подібні фейки активно поширює російська пропаганда задля створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання.

Також варто зауважити, що ініціатива про "мовних інспекторів" не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда,

- резюмували у ЦПД.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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