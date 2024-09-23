У ЦПД спростувала чутки про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував чутки про побиття "мовного інспектора" в Івано-Франківську. Поліція підтвердила відсутність повідомлень про злочини на мовному ґрунті в місті.
У соціальних мережах поширюється повідомлення про нібито побиття в Івано-Франківську чоловіка, який став "мовним інспектором", але це - фейк. Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.
Верифікувавши інформацію в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, Центр повідомляє, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті,
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Подібні фейки активно поширює російська пропаганда задля створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання.
Також варто зауважити, що ініціатива про "мовних інспекторів" не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда,
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