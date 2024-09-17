росія шукає шляхи для отримання нової зброї: в ЦПД пояснили візит шойгу до Ірану

Візит секретаря ради безпеки рф сергія шойгу до Ірану може свідчити про те, що росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

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Секретар ради безпеки рф сергій шойгу здійснив візит в Іран – вдруге за два місяці. Незадовго до цього він відвідав Північну Корею та Сирію. Така дипломатична активність може свідчити про те, що росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників