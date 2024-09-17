росія шукає шляхи для отримання нової зброї: в ЦПД пояснили візит шойгу до Ірану
Київ • УНН
Візит Шойгу до Ірану може свідчити про пошук Росією нової зброї. Західні ЗМІ повідомляють про можливе надання Іраном балістичних ракет в обмін на російські літаки чи ядерні технології.
Візит секретаря ради безпеки рф сергія шойгу до Ірану може свідчити про те, що росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Деталі
Секретар ради безпеки рф сергій шойгу здійснив візит в Іран – вдруге за два місяці. Незадовго до цього він відвідав Північну Корею та Сирію. Така дипломатична активність може свідчити про те, що росія шукає шляхи для отримання нової зброї від союзників
В ЦПД зазначають, що хоч і Іран заперечує будь-які факти надання росії зброї, нещодавно західні медіа повідомили про надання росіянам близько 200 балістичних ракет, а в обмін на це країна прагне здобути російські літаки Су-35, або ж розширити співпрацю щодо створення ядерної зброї.
На тлі появи цієї інформації США та Велика Британія висловлювали побоювання, що рф вже ділиться з Іраном технологіями та інформацією для створення зброї масового знищення
Нагадаємо
Секретар радбезу рф сергій шойгу прибув з неанонсованим візитом до Ірану. Він вже встиг зустрітись з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадяном.